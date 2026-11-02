Coventry City empfängt Crystal Palace am Samstag, 21. November 2026, in der Coventry Building Society Arena.

Das letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs fand am 6. März 2012 in der EFL Championship statt und endete nach hartem Kampf 1:1. Auch in der Vergangenheit waren ihre Duelle oft umkämpft, ohne dass eine der beiden Mannschaften in den bisherigen Begegnungen eine deutliche Überlegenheit erlangte.

GOAL erklärt Euch alles, was Ihr über Tickets für Coventry City gegen Crystal Palace wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Coventry City gegen Crystal Palace?

Das Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Crystal Palace wird am Samstag, 21. November 2026, in der Coventry Building Society Arena angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Coventry City gegen Crystal Palace kaufen?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Crystal Palace gibt es verschiedene Möglichkeiten, Tickets zu erwerben. Welche infrage kommen, hängt von der Vereinsmitgliedschaft und der bevorzugten Verkaufsplattform ab:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Informationen zu Heimspieltickets findet Ihr direkt im offiziellen Ticketportal von Coventry City, Angaben zum Gästekontingent auf der offiziellen Website von Crystal Palace. In den ersten Verkaufsphasen mit Vorverkaufsrecht ist für den Kauf über die offiziellen Kanäle in der Regel eine Vereinsmitgliedschaft oder eine Dauerkarte erforderlich.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Coventry City gegen Crystal Palace?

Die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Crystal Palace unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Ihr über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene: In den Standard-Sitzplatzkategorien beginnen die Preise im Allgemeinen bei etwa 100 Pfund .

In den Standard-Sitzplatzkategorien beginnen die Preise im Allgemeinen bei etwa . Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber: Für einen Kauf zum Originalpreis ist in den frühen Verkaufsphasen in der Regel eine aktive Vereinsmitgliedschaft oder die Zugehörigkeit zu einer berechtigten Fan-Kategorie erforderlich. Die Preise sind nach Altersgruppen gestaffelt, etwa mit Ermäßigungen für Kinder und Senioren.

Für einen Kauf zum Originalpreis ist in den frühen Verkaufsphasen in der Regel eine aktive Vereinsmitgliedschaft oder die Zugehörigkeit zu einer berechtigten Fan-Kategorie erforderlich. Die Preise sind nach Altersgruppen gestaffelt, etwa mit Ermäßigungen für Kinder und Senioren. Hospitality-Pakete: Die VIP- und Hospitality-Angebote der Vereine sind teurer. Wie hoch der Preis ausfällt, hängt unter anderem von den enthaltenen Vorteilen wie Verpflegung am Spieltag und Zugang zu Lounges ab.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Günstigste Tickets: Die Einstiegspreise für verfügbare Plätze auf dem Oberrang oder in Bereichen mit Standardsicht liegen bei etwa 157 Pfund bis 219 Pfund .

Die Einstiegspreise für verfügbare Plätze auf dem Oberrang oder in Bereichen mit Standardsicht liegen bei etwa bis . Plätze auf dem Unterrang und in zentralen Bereichen: Tickets im mittleren Preissegment kosten zwischen 256 Pfund und 260 Pfund , abhängig von der Gesamtnachfrage und der Verfügbarkeit.

Tickets im mittleren Preissegment kosten zwischen und , abhängig von der Gesamtnachfrage und der Verfügbarkeit. Hochpreisige Wiederverkaufsangebote: Je nach Plattform und genauer Sitzreihe liegen die Preise solcher Angebote häufig über 1.000 Pfund.

Coventry City gegen Crystal Palace in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Coventry City und Crystal Palace

Coventry hat wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt gelang ein 4:1-Sieg gegen Newcastle United in der Premier League. Zuvor hatte Coventry in dieser Serie bereits mit 1:0 bei Nottingham Forest gewonnen. In den fünf Partien erzielte Coventry City sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer. Die beiden jüngsten Siege deuten darauf hin, dass die Mannschaft ihren Rhythmus findet.

Crystal Palace hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gab es eine 0:5-Niederlage gegen Brighton in der Premier League, nachdem Palace zuvor in der Europa League mit 2:3 gegen Lyon verloren hatte. Vor dieser Niederlagenserie hatte Palace Nottingham Forest in der Liga mit 3:1 besiegt. In den fünf Spielen kassierte die Mannschaft allerdings 15 Gegentore, was die Probleme in der Defensive verdeutlicht.

Coventry City gegen Crystal Palace: Die jüngsten direkten Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen fand im März 2012 statt, als Coventry City und Crystal Palace in der Championship 1:1 spielten. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen hat Crystal Palace mit drei Siegen gegenüber zwei für Coventry die bessere Bilanz. Die meisten dieser Begegnungen fanden zwischen 2010 und 2012 in der Championship statt.