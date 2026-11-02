Coventry City empfängt Crystal Palace am Samstag, dem 21. November 2026, in der Coventry Building Society Arena.

Das letzte Pflichtspiel der beiden Klubs fand am 6. März 2012 in der EFL Championship statt und endete nach hartem Kampf 1:1. Die Begegnungen zwischen den beiden Klubs waren in der Vergangenheit oft umkämpft, ohne dass eine Seite die Duelle klar dominierte.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Coventry City gegen Crystal Palace wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Coventry City gegen Crystal Palace?

Coventry City gegen Crystal Palace wird am Samstag, dem 21. November 2026, in der Coventry Building Society Arena angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Coventry City gegen Crystal Palace kaufen?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Crystal Palace gibt es verschiedene Möglichkeiten, Tickets zu erwerben. Welche infrage kommen, hängt von Eurem Mitgliedsstatus bei den Klubs und der bevorzugten Verkaufsplattform ab:

1. Offizielle Verkaufskanäle der Klubs

Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Heimspiel-Tickets könnt Ihr direkt über das offizielle Ticketportal von Coventry City suchen. Informationen zum Gästekontingent findet Ihr auf der offiziellen Website von Crystal Palace. Für den Kauf über die offiziellen Kanäle ist in den ersten Verkaufsphasen mit bevorzugtem Zugang in der Regel eine Vereinsmitgliedschaft oder eine Variante der Dauerkarte erforderlich.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Wenn die Tickets über die offiziellen Klubkanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Coventry City gegen Crystal Palace?

Die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Crystal Palace unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Ihr über die offiziellen Klubkanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Verkaufskanäle der Klubs

Reguläre Tickets für Erwachsene: Die Preise für normale Sitzplatzkategorien beginnen in der Regel bei etwa 100 £ .

Die Preise für normale Sitzplatzkategorien beginnen in der Regel bei etwa . Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber: Für den Kauf zum Originalpreis ist in frühen Vorverkaufsphasen in der Regel eine aktive Vereinsmitgliedschaft oder die Zugehörigkeit zu einer berechtigten Fan-Kategorie erforderlich. Die Preise sind nach Altersgruppen gestaffelt, etwa mit Ermäßigungen für Kinder und Senioren.

Für den Kauf zum Originalpreis ist in frühen Vorverkaufsphasen in der Regel eine aktive Vereinsmitgliedschaft oder die Zugehörigkeit zu einer berechtigten Fan-Kategorie erforderlich. Die Preise sind nach Altersgruppen gestaffelt, etwa mit Ermäßigungen für Kinder und Senioren. Hospitality-Pakete: Offizielle VIP- und Hospitality-Angebote direkt von den Klubs kosten mehr. Der Preis steigt je nach inbegriffener Verpflegung am Spieltag und zusätzlichen Vorteilen wie Zugang zu einer Lounge.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Tickets: Die Einstiegspreise für verfügbare Plätze in den oberen Rängen oder Bereichen mit normaler Sicht liegen bei etwa 157 £ bis 219 £ .

Die Einstiegspreise für verfügbare Plätze in den oberen Rängen oder Bereichen mit normaler Sicht liegen bei etwa bis . Untere Ränge und zentrale Sitzplätze: Tickets im mittleren Preissegment kosten je nach Gesamtnachfrage und Verfügbarkeit zwischen 256 £ und 260 £ .

Tickets im mittleren Preissegment kosten je nach Gesamtnachfrage und Verfügbarkeit zwischen und . Premium-Angebote im Weiterverkauf: Premium-Angebote kosten je nach Plattform und genauer Sitzreihe häufig mehr als 1.000 £.

Coventry City gegen Crystal Palace in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Coventry City und Crystal Palace

Coventry hat zwei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt gelang ein 4:1-Sieg gegen Newcastle United in der Premier League. Zuvor gewann Coventry in dieser Serie auch mit 1:0 bei Nottingham Forest. In den fünf Spielen erzielte Coventry City sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer. Die beiden jüngsten Siege deuten darauf hin, dass die Mannschaft ihren Rhythmus findet.

Crystal Palace hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt setzte es in der Premier League eine 0:5-Niederlage gegen Brighton, nachdem Palace in der Europa League mit 2:3 gegen Lyon verloren hatte. Vor dieser Niederlagenserie hatte Palace Nottingham Forest in der Liga noch mit 3:1 besiegt. In den fünf Spielen kassierte die Mannschaft allerdings 15 Gegentore, was die Probleme in der Defensive verdeutlicht.

Coventry City gegen Crystal Palace: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Duell der beiden Teams fand im März 2012 statt, als Coventry City und Crystal Palace in der Championship 1:1 spielten. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen hat Crystal Palace mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Coventry die bessere Bilanz. Die meisten dieser Begegnungen fanden zwischen 2010 und 2012 in der Championship statt.