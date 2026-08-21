Nach den jüngsten zwei Auswärtsaufgaben in Serie gegen zwei der Mannschaften, die als Titelkandidaten in der Premier League gelten, Arsenal und Manchester City, wird Frank Lampards Coventry City erleichtert sein, am Sonntag, den 13. September, gegen Brighton wieder im eigenen Stadion anzutreten.

Nachdem die Mannschaft in der vergangenen Saison 6 ihrer letzten 8 Heimspiele gewonnen und in jedem dieser Siege mindestens 2 Tore erzielt hat, haben sich die treuen Fans der Sky Blues an unterhaltsame Partien in der Coventry Building Society Arena gewöhnt und werden auch diesmal wieder mit großer Vorfreude Tickets für Heimspiele kaufen. Verpassen Sie es nicht und sichern Sie sich noch heute Ihre Plätze.

Brighton wird natürlich kein leicht zu knackender Gegner sein. Fabian Hürzelers Brighton & Hove Albion triumphierte in zwei seiner drei Auswärtsspiele gegen Aufsteiger in der vergangenen Saison und rechnet sich gute Chancen aus, hier mit 3 Punkten die Heimreise anzutreten.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Coventry City gegen Brighton & Hove Albion wissen müssen, einschließlich der Frage, wo es Karten gibt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Coventry City gegen Brighton & Hove Albion statt?

Coventry City trifft am Sonntag, den 13. September, in der Coventry Building Society Arena (Coventry) auf Brighton & Hove Albion. Der Anstoß ist für 14 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 4 13. Sept. 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

So kaufen Sie Tickets für Coventry City gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, der Gesetzgebung gegen Ticketwucher und 100 % digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben nicht genutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters in den Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Coventry City gegen Brighton & Hove Albion?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark je nach gastgebendem Klub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs ordnen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topduelle gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an der Längsseite und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedschaftsauslosungen.

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