Como empfängt Cremonese am Mittwoch, 2. Dezember 2026, im Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como.

Como und Cremonese haben eine lange gemeinsame Geschichte in Italiens höchsten Spielklassen. Zuletzt trafen sie am 24. Mai 2026 in der Serie A aufeinander, als Como auswärts einen deutlichen 4:1-Sieg feierte. Die vorherige Begegnung in derselben Saison endete im September 2025 mit einem knappen 1:1, als Como Cremonese empfing.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Como gegen Cremonese wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Como gegen Cremonese in der Coppa Italia?

Como gegen Cremonese wird am Mittwoch, 2. Dezember 2026, im Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como angepfiffen.

Wie kann man Tickets für Como gegen Cremonese in der Coppa Italia kaufen?

Für den Kauf von Tickets für Como gegen Cremonese in der Coppa Italia gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets können direkt über das offizielle Ticketportal von Como 1907 (tickets Punkt comofootball Punkt com) gekauft werden. Der Verkauf erfolgt in der Regel in Phasen: Zunächst erhalten Dauerkarteninhaber Vorrang, bevor der freie Verkauf beginnt.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Spiele der Coppa Italia kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent ausgeschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Como gegen Cremonese in der Coppa Italia?

Die Ticketpreise für das Coppa-Italia-Spiel zwischen Como und Cremonese im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

Curva Como / Curva Est (Heim- und Gästekurve): In der Regel zwischen 25 € und 40 € .

In der Regel zwischen und . Distinti (nicht überdachte Längstribüne): Im Allgemeinen etwa 45 bis 65 € .

Im Allgemeinen etwa . Tribuna Coperta (überdachte Haupttribüne): Üblicherweise zwischen 70 und 130 € .

Üblicherweise zwischen . Hospitality-Pakete: Beginnen bei etwa 250 € und reichen bis 400 € und mehr.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Curva und allgemeiner Weiterverkauf: Beginnen bei etwa 215 bis 235 € .

Beginnen bei etwa . Weiterverkauf für Distinti: Liegen im Durchschnitt zwischen 235 € und 250 € .

Liegen im Durchschnitt zwischen und . Weiterverkauf für Tribuna Centrale: Beginnen bei 275 bis 300 € und mehr.

Como gegen Cremonese in der Coppa Italia: Alles Wissenswerte

Die Form von Como und Cremonese

Como ist in herausragender Form und hat seine letzten fünf Spiele in der Serie A und der Champions League allesamt gewonnen. Zuletzt gab es in der Serie A einen 1:0-Heimsieg gegen Venezia, zuvor gewann Como auswärts bei Torino mit 3:1. Zu dieser Serie gehören auch ein 4:1-Erfolg gegen Manchester United in der Champions League und ein 2:0-Sieg gegen Sassuolo in der Serie A. In diesen fünf Partien erzielte Como elf Tore und kassierte nur fünf Gegentreffer. Die Serie begann und endete mit Spielen ohne Gegentor, insgesamt blieb Como dabei fünfmal ohne Gegentreffer.

Cremonese verbuchte in seinen letzten fünf Spielen in der Serie B zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann Cremonese mit 2:0 gegen Benevento, nachdem zuvor ein 2:0-Auswärtssieg bei Mantova gelungen war. Vor diesen beiden Siegen in Folge verlor Cremonese gegen Juve Stabia und Pisa und kassierte in diesen beiden Partien insgesamt vier Gegentore. Über alle fünf Spiele hinweg erzielte Cremonese fünf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Como gegen Cremonese: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 24. Mai 2026 in der Serie A statt. Cremonese empfing Como und verlor mit 1:4. Zuvor trennten sich die Teams im September 2025 in der Serie A mit 1:1, als Como Cremonese empfing. In den letzten fünf Duellen liegt Como mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Cremonese vorn. Das Torverhältnis beträgt elf Treffer für Como und acht für Cremonese.