Como empfängt AEK Athen am Dienstag, dem 24. November 2026, im Stadio G. Sinigaglia in Como.

Das anstehende Champions-League-Spiel im Stadio G. Sinigaglia ist das erste Aufeinandertreffen von Como und AEK Athen in einem offiziellen UEFA-Wettbewerb. Unter Cesc Fàbregas hat Como in den jüngsten Pflichtspielen zehn Tore erzielt und sechs kassiert. Das zeigt die unverwechselbare offensive Spielweise der Mannschaft.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Como gegen AEK Athen wissen müssen, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Como gegen AEK Athen in der Champions League?

Como gegen AEK Athen wird am Dienstag, dem 24. November 2026, im Stadio G. Sinigaglia in Como angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Wie kann man Tickets für Como gegen AEK Athen in der Champions League kaufen?

Für Fans, die ein Champions-League-Spiel wie Como gegen AEK Athen im Stadio Giuseppe Sinigaglia besuchen möchten, gibt es üblicherweise folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Klubs

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Am sichersten und zuverlässigsten ist der Kauf direkt über das offizielle Ticketportal von Como 1907. Tickets sind in der Regel zunächst für Vereinsmitglieder, Dauerkarteninhaber oder registrierte Fans erhältlich, bevor der freie Verkauf beginnt.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Tickets des Klubs vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Como gegen AEK Athen in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Como und AEK Athen hängen vom Verkaufskanal und der Platzkategorie ab:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Klubs

Reguläre Plätze / Curva (Hintertortribünen): Kosten in der Regel etwa 40 bis 70 Euro .

Kosten in der Regel etwa . Tribuna / Distinti (Längsseiten): Kosten je nach Nähe zur Mittellinie und genauem Rang 100 bis 250 Euro .

Kosten je nach Nähe zur Mittellinie und genauem Rang . VIP-Hospitality-Pakete: Beginnen bei 300 Euro und reichen bis über 500 Euro pro Ticket.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Curva / Standardplätze: Ab etwa 230 bis 290 Euro .

Ab etwa . Tribuna / zentrale Blöcke: Kosten 370 bis 560 Euro .

Kosten . Premium- / VIP-Tickets aus Weiterverkauf: Können Spitzenpreise von 650 bis über 750 Euro erreichen.

Como gegen AEK Athen in der Champions League: Alles Wissenswerte

Como gegen AEK Athen: Die Form

Como hat wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Im jüngsten Spiel gelang der außergewöhnliche 4:1-Sieg gegen Manchester United in der Champions League. Zuvor hatte Como in der Serie A auswärts bei Fiorentina mit 3:1 gewonnen. Der einzige Makel in dieser Phase war eine 0:2-Niederlage bei Frosinone. In diesen fünf Partien erzielte Como zehn Tore und kassierte sechs. Diese Bilanz unterstreicht die Offensivqualität, die Fabregas entwickelt hat.

AEK Athen hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:5-Niederlage gegen Manchester City in der Champions League. In einem weiteren europäischen Spiel verlor AEK mit 1:3 gegen Schachtar Donezk. In der heimischen Liga lief es besser: Im griechischen Fußball gab es Siege gegen OFI Kreta (3:0), NFC Volos (2:1) und Panserraikos (8:1). In den fünf Spielen erzielte AEK 14 Tore und kassierte zehn.

Como gegen AEK Athen: Bisherige direkte Duelle

Zu direkten Duellen zwischen Como und AEK Athen liegen keine Daten vor. Für die beiden Klubs ist es das erste Aufeinandertreffen in einem UEFA-Wettbewerb.