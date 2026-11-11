Chelsea empfängt Liverpool am Samstag, dem 5. Dezember 2026, an der Stamford Bridge in London.

Die jüngsten Duelle in der Premier League zeigen, wie eng diese Begegnung inzwischen ist. Dazu zählen ein 2:1-Sieg von Chelsea an der Stamford Bridge und ein 1:1 an der Anfield Road in der Saison 2025/26. Zuletzt trafen die beiden Teams zudem am 28. Oktober 2026 im EFL Cup aufeinander. Nach einem dramatischen 1:1 setzte sich Liverpool im Elfmeterschießen durch.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Chelsea gegen Liverpool wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Chelsea gegen Liverpool in der Premier League?

Chelsea gegen Liverpool findet am Samstag, dem 5. Dezember 2026, an der Stamford Bridge in London statt.

Wie kann man Tickets für Chelsea gegen Liverpool in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Liverpool gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der direkte Kauf über die offiziellen Ticket-Websites für Mitglieder des Chelsea FC oder Liverpool FC ist weiterhin der sicherste und wichtigste Weg, Tickets zum regulären Preis für das Spiel an der Stamford Bridge zu erhalten.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Chelsea gegen Liverpool in der Premier League?

Hier sind die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Liverpool:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Preise von 30 Pfund bis 61 Pfund .

Preise von bis . Offizielle VIP-Hospitality-Pakete: Ab 810 Pfund inklusive Mehrwertsteuer für Lounges wie Westview, bis zu 2.490 Pfund für VIP-Hospitality-Angebote der höchsten Kategorie.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets über den offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Reguläre Eintrittskarten: Beginnen üblicherweise bei etwa 239 Pfund. Die üblichen Marktpreise liegen zwischen 323 Pfund und 709 Pfund und mehr.

Chelsea gegen Liverpool in der Premier League: Alles Wissenswerte

Chelsea gegen Liverpool: Die Form

Chelsea hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, zwei verloren und eines unentschieden gespielt. Dabei erzielte das Team zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Im jüngsten Spiel gelang am 31. Oktober ein 2:0-Sieg gegen Manchester United in der Premier League. In diesem Zeitraum gewann Chelsea auch gegen Everton mit 2:0 und gegen Bournemouth mit 5:1. Zu den Tiefpunkten zählen dagegen die 0:2-Heimniederlage gegen Tottenham am 24. Oktober und das Unentschieden gegen Liverpool im Carabao Cup.

Liverpool hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, zwei verloren und eines unentschieden gespielt. Dabei erzielte das Team zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt verlor Liverpool am 4. November in der Champions League mit 2:3 gegen Fenerbahce. Am 1. November unterlag das Team zudem Arsenal in der Premier League mit 0:1. Die Siege gegen Brighton (2:0) und Villarreal (4:3) in der Champions League zeigen jedoch, dass Liverpool in verschiedenen Wettbewerben gute Leistungen abrufen kann.

Chelsea gegen Liverpool: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine am 28. Oktober 2026 im Carabao Cup aufeinander. Liverpool empfing Chelsea an der Anfield Road, die Partie endete 1:1. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen gewann Chelsea zweimal, Liverpool ebenfalls zweimal. Eine Begegnung endete unentschieden. Chelsea feierte zwei Heimsiege in Folge, im Oktober 2025 (2:1) und im Mai 2025 (3:1). Liverpool gewann im Oktober 2024 an der Anfield Road mit 2:1.