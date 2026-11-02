Chelsea empfängt Leeds United am Samstag, 21. November 2026, an der Stamford Bridge in London.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 9. September 2026 gewann Chelsea im Carabao Cup an der Stamford Bridge ein torreiches Spiel gegen Leeds mit 6:3. Zuvor hatte sich Chelsea im April 2026 in einem FA-Cup-Spiel knapp mit 1:0 gegen Leeds durchgesetzt.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Chelsea gegen Leeds United wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Leeds United statt?

Das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Leeds United findet am Samstag, 21. November 2026, an der Stamford Bridge in London statt.

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Leeds United kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Leeds United gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte Kauf über die offizielle Website von Chelsea F.C. ist der sicherste und zuverlässigste Weg. In der Regel ist dafür allerdings eine offizielle Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Zudem hängt der Kauf von der Verfügbarkeit und der Anzahl der Treuepunkte ab.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente des Erstverkaufs erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Leeds United?

Hier finden Sie die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Leeds United, aufgeteilt nach offiziellen Vereinskanälen und dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für erwachsene Mitglieder: Sie kosten je nach Tribüne und Kategorie ungefähr 27 bis 78 Pfund .

Sie kosten je nach Tribüne und Kategorie ungefähr . Ermäßigte Tickets und Tickets für minderjährige Mitglieder: Diese sind in der Regel günstiger. Tickets für junge Erwachsene, Senioren und minderjährige Mitglieder kosten je nach Sitzplatz ungefähr 14 bis 59 Pfund .

Diese sind in der Regel günstiger. Tickets für junge Erwachsene, Senioren und minderjährige Mitglieder kosten je nach Sitzplatz ungefähr . Aufpreis im freien Verkauf: Tickets im freien Verkauf, sofern nach der Vergabe an Mitglieder noch welche verfügbar sind, kosten in den jeweiligen Sitzplatzkategorien etwa 5 Pfund mehr als Mitgliedertickets.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Wiederverkaufstickets: Tickets für Plätze im Oberrang sind ab etwa 129 Pfund erhältlich. Je nach Nachfrage liegen die durchschnittlichen Marktpreise insgesamt höher.

Tickets für Plätze im Oberrang sind ab etwa erhältlich. Je nach Nachfrage liegen die durchschnittlichen Marktpreise insgesamt höher. VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen bei ungefähr 200 Pfund und steigen je nach Zugang zu den Lounges und genauer Lage der Sitzplätze.

Chelsea gegen Leeds United in der Premier League: Alles Wissenswerte

Chelsea gegen Leeds United: Die aktuelle Form

Chelsea hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann der Klub in der Premier League auswärts bei Everton mit 2:0. Gegen Bournemouth erzielte Chelsea bei einem überzeugenden Heimauftritt zudem fünf Tore. Der einzige Makel in dieser Serie war eine 0:3-Niederlage gegen Brentford. In diesen fünf Spielen erzielte Chelsea 15 Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das zeigt sowohl die Offensivstärke als auch die gelegentlichen Schwächen in der Defensive.

Leeds holte in den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen, erzielte sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer. Zuletzt spielte Leeds in der Premier League an der Elland Road 1:1 gegen Manchester United. Der 4:1-Sieg gegen Newcastle bleibt das herausragende Ergebnis in diesem Zeitraum. Die beiden aufeinanderfolgenden Unentschieden gegen Crystal Palace und Manchester United deuten allerdings darauf hin, dass Leeds Punkte liegen lässt, wenn ein Sieg erwartet wird.

Chelsea gegen Leeds United: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs am 9. September 2026 im Carabao Cup aufeinander. Chelsea gewann an der Stamford Bridge mit 6:3 gegen Leeds. Davor setzte sich Chelsea im April 2026 in einem FA-Cup-Spiel mit 1:0 durch. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Chelsea drei. Hinzu kommen ein Unentschieden und ein Sieg von Leeds: das 3:1 an der Elland Road im Dezember 2025.