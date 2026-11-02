Chelsea empfängt Leeds United am Samstag, dem 21. November 2026, an der Stamford Bridge in London.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 9. September 2026 setzte sich Chelsea im Carabao Cup an der Stamford Bridge in einem torreichen Spiel mit 6:3 gegen Leeds durch. Zuvor hatte Chelsea Leeds im April 2026 in einem FA-Cup-Spiel knapp mit 1:0 besiegt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Chelsea gegen Leeds United wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Chelsea gegen Leeds United?

Das Spiel zwischen Chelsea und Leeds United findet am Samstag, dem 21. November 2026, an der Stamford Bridge in London statt.

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Chelsea gegen Leeds United kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Leeds United gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte Kauf über die offizielle Website des FC Chelsea ist die sicherste und zuverlässigste Möglichkeit. In der Regel ist dafür allerdings eine offizielle Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Zudem hängt der Kauf von der Verfügbarkeit und den Treuepunkten ab.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn über die offiziellen Vereinskanäle keine Tickets mehr erhältlich sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent ausgeschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Chelsea gegen Leeds United?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Leeds United, aufgeteilt nach offiziellen Vereinskanälen und Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für erwachsene Mitglieder: Je nach Tribüne und Kategorie kosten sie etwa 27 bis 78 Pfund .

Je nach Tribüne und Kategorie kosten sie etwa . Ermäßigte Tickets und Tickets für jüngere Mitglieder: Tickets für junge Erwachsene, Senioren und jüngere Mitglieder sind in der Regel ermäßigt und kosten je nach Sitzplatz etwa 14 bis 59 Pfund .

Tickets für junge Erwachsene, Senioren und jüngere Mitglieder sind in der Regel ermäßigt und kosten je nach Sitzplatz etwa . Aufschlag im freien Verkauf: Tickets im freien Verkauf, sofern nach der Vergabe an Mitglieder noch welche verfügbar sind, kosten in den jeweiligen Sitzplatzkategorien etwa 5 Pfund mehr als Mitgliedertickets.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn über den offiziellen Vereinsverkauf keine Tickets mehr erhältlich sind, richten sich die Ticketpreise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Reguläre Wiederverkaufstickets: Tickets für Plätze im Oberrang beginnen bei etwa 129 Pfund . Der Durchschnittspreis auf dem Zweitmarkt liegt je nach Nachfrage höher.

Tickets für Plätze im Oberrang beginnen bei etwa . Der Durchschnittspreis auf dem Zweitmarkt liegt je nach Nachfrage höher. VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen bei etwa 200 Pfund und steigen je nach Zugang zur Lounge und genauer Sitzplatzkonfiguration.

Chelsea gegen Leeds United in der Premier League: Alles Wissenswerte

Chelsea gegen Leeds United: Die Form

Chelsea hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann Chelsea in der Premier League mit 2:0 beim FC Everton und erzielte bei einem überzeugenden Heimauftritt gegen Bournemouth fünf Tore. Der einzige Makel in dieser Serie war eine 0:3-Niederlage gegen Brentford. In den fünf Spielen erzielte Chelsea 15 Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das zeigt sowohl die Offensivstärke als auch die gelegentlichen defensiven Schwächen.

Leeds hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, dabei sechs Tore erzielt und acht kassiert. Zuletzt spielte Leeds in der Premier League an der Elland Road 1:1 gegen Manchester United. Der 4:1-Sieg gegen Newcastle United bleibt das herausragende Ergebnis in diesem Zeitraum. Zwei Unentschieden in Folge gegen Crystal Palace und Manchester United deuten allerdings darauf hin, dass Leeds Punkte liegen lässt, wenn ein Sieg erwartet wird.

Chelsea gegen Leeds United: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 9. September 2026 im Carabao Cup statt. Chelsea besiegte Leeds an der Stamford Bridge mit 6:3. Zuvor hatte Chelsea im April 2026 ein FA-Cup-Spiel mit 1:0 gewonnen. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Chelsea drei, dazu kommen ein Unentschieden und ein Sieg von Leeds United: ein 3:1 an der Elland Road im Dezember 2025.