Chelsea empfängt Leeds United am Samstag, 21. November 2026, an der Stamford Bridge in London.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 9. September 2026 feierte Chelsea an der Stamford Bridge im Carabao Cup einen torreichen 6:3-Sieg gegen Leeds. Zuvor hatte sich Chelsea im April 2026 in einem FA-Cup-Spiel knapp mit 1:0 gegen Leeds durchgesetzt.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über den Ticketkauf für Chelsea gegen Leeds United wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Leeds United angepfiffen?

Chelsea gegen Leeds United wird am Samstag, 21. November 2026, an der Stamford Bridge in London angepfiffen.

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Leeds United kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Leeds United gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte Kauf über die offizielle Website des Chelsea FC ist die sicherste und zuverlässigste Möglichkeit. In der Regel ist dafür jedoch eine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Zudem hängt der Kauf von der Verfügbarkeit und von Treuepunkten ab.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente im Erstverkauf erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Leeds United?

Hier sind die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Leeds United, aufgeschlüsselt nach offiziellen Vereinskanälen und dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für erwachsene Mitglieder: Kosten je nach Tribüne und Kategorie ungefähr 27 bis 78 Pfund .

Kosten je nach Tribüne und Kategorie ungefähr . Ermäßigte Tickets und Tickets für junge Mitglieder: Für junge Erwachsene, Senioren und Kinder mit Vereinsmitgliedschaft gelten in der Regel ermäßigte Preise von etwa 14 bis 59 Pfund , abhängig vom Sitzplatz.

Für junge Erwachsene, Senioren und Kinder mit Vereinsmitgliedschaft gelten in der Regel ermäßigte Preise von etwa , abhängig vom Sitzplatz. Aufpreis im freien Verkauf: Tickets im freien Verkauf kosten, sofern sie nach der Vergabe an Mitglieder noch verfügbar sind, in den jeweiligen Sitzplatzkategorien etwa 5 Pfund mehr als Mitgliedertickets.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Wiederverkaufstickets: Beginnen für Plätze im Oberrang bei etwa 129 Pfund . Die durchschnittlichen Marktpreise können je nach Nachfrage höher liegen.

Beginnen für Plätze im Oberrang bei etwa . Die durchschnittlichen Marktpreise können je nach Nachfrage höher liegen. VIP- und Hospitality-Pakete: Beginnen bei ungefähr 200 Pfund und steigen je nach Zugang zu Lounges und genauer Lage der Sitzplätze.

Chelsea gegen Leeds United in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Chelsea und Leeds United

Chelsea hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Premier League mit 2:0 bei Everton. Zudem erzielte sie bei einem überzeugenden Heimauftritt fünf Tore gegen Bournemouth. Der einzige Makel in dieser Serie war eine 0:3-Niederlage gegen Brentford. In den fünf Spielen erzielte Chelsea 15 Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das zeigt sowohl die Offensivstärke als auch die gelegentlichen Schwächen in der Defensive.

Leeds verbuchte in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Dabei erzielte die Mannschaft sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer. Zuletzt spielte Leeds in der Premier League an der Elland Road 1:1 gegen Manchester United. Der 4:1-Sieg gegen Newcastle bleibt das herausragende Ergebnis in dieser Phase. Die beiden aufeinanderfolgenden Unentschieden gegen Crystal Palace und Manchester United deuten allerdings darauf hin, dass Leeds auch in Spielen Punkte liegen lässt, in denen ein Sieg erwartet wird.

Chelsea gegen Leeds United: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 9. September 2026 im Carabao Cup statt. Chelsea besiegte Leeds dabei an der Stamford Bridge mit 6:3. Zuvor gewann Chelsea im April 2026 ein FA-Cup-Spiel mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen gab es drei Chelsea-Siege, ein Unentschieden und einen Leeds-Sieg: ein 3:1 für Leeds an der Elland Road im Dezember 2025.