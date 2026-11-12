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England Championship
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So bekommt ihr Tickets für Charlton Athletic gegen Birmingham City: Championship-Ticketpreise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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England Championship

Charlton Athletic trifft in der Championship auf Birmingham City. So sichert ihr euch Tickets für das Spiel.

Charlton Athletic empfängt Birmingham City am Samstag, den 5. Dezember 2026, im The Valley in London.

In den Ligaduellen der Championship-Saison 2025/26 setzte sich Charlton im The Valley knapp mit 1:0 durch, nachdem die Teams zuvor in derselben Saison im St Andrew's 1:1 gespielt hatten. Auch in der EFL League One und im EFL Cup trafen die beiden Klubs in der Saison 2024/25 in umkämpften Partien aufeinander.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Charlton Athletic gegen Birmingham City wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Championship-Spiel zwischen Charlton Athletic und Birmingham City?

Charlton Athletic gegen Birmingham City findet am Samstag, den 5. Dezember 2026, im The Valley in London statt.

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England Championship - Spielwoche 19
The Valley, Charlton

Wie kann man Tickets für das Championship-Spiel zwischen Charlton Athletic und Birmingham City kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Charlton Athletic und Birmingham City gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

  • Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Tickets für die jeweiligen Kontingente könnt Ihr direkt über das offizielle Ticketportal von Charlton Athletic oder den Bereich für Auswärtstickets von Birmingham City kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Kontingente der Klubs vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Championship-Spiel zwischen Charlton Athletic und Birmingham City?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Charlton Athletic und Birmingham City:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

  • Reguläre Tickets für Erwachsene: 25 bis 35 £, abhängig von der Sitzplatzkategorie und der Lage der Tribüne im The Valley.
  • Ermäßigte Tickets (Senioren und junge Erwachsene): 18 bis 25 £.
  • Tickets für Jugendliche (unter 18 Jahren): 10 bis 15 £.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf der Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

  • Standardplätze: 45 bis 75 £.
  • Premiumplätze / Plätze an der Längsseite: 85 bis über 130 £.

Charlton Athletic gegen Birmingham City in der Championship: Alles Wissenswerte

Charlton Athletic gegen Birmingham City: Die aktuelle Form

Charlton holte aus seinen letzten fünf Championship-Spielen einen Punkt bei vier Niederlagen und einem Unentschieden. Der jüngste Auftritt endete am 3. November mit einer 0:1-Heimniederlage gegen die Bolton Wanderers. Am 31. Oktober hatte Charlton zudem mit 0:3 gegen Middlesbrough verloren. In diesen fünf Spielen erzielte Charlton vier Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Birmingham gewann vier seiner letzten fünf Championship-Spiele. Zuletzt gab es einen 3:0-Sieg gegen Millwall. In diesem Zeitraum setzte sich Birmingham außerdem mit 4:0 gegen Preston North End und mit 3:0 gegen die Queens Park Rangers durch. In den fünf Partien erzielte Birmingham elf Tore und kassierte nur einen Gegentreffer. Die einzige Niederlage gab es auswärts bei Cardiff City.

CHA

CHA - Form

WAT
N2-0
NOR
N1-3
MID
N3-0
BOL
N0-1
SHU
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
3/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BIR

BIR - Form

QPR
S3-0
CAC
N1-0
LIN
S1-3
MIL
S3-0
SWA
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
11/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Charlton Athletic gegen Birmingham City: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete am 7. März 2026 in der Championship mit einem 1:0-Sieg für Charlton im The Valley. Zuvor hatten sich die Klubs im Dezember 2025 im St Andrew's 1:1 getrennt. Von den letzten fünf direkten Duellen in der Championship, League One und im Carabao Cup gewann Charlton zwei und Birmingham ebenfalls zwei. Eine Partie endete unentschieden.

Head to Head

CharltonUnentschiedenBirmingham
2
1
2
England Championship
Charlton badge
Charlton
CHA
1
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Birmingham
BIR
0
END
England Championship
Birmingham badge
Birmingham
BIR
1
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Charlton
CHA
1
END
England League 1
Birmingham badge
Birmingham
BIR
1
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Charlton
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0
END
England League 1
Charlton badge
Charlton
CHA
1
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Birmingham
BIR
0
END
England EFL Cup
Charlton badge
Charlton
CHA
0
Birmingham badge
Birmingham
BIR
1
END
3Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

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