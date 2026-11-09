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So bekommt ihr Tickets für Celta Vigo gegen Villarreal: Ticketpreise in LaLiga, Spielinfos, Last-Minute-Ticketverkauf und mehr

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Celta Vigo trifft in LaLiga auf Villarreal. So sichert ihr euch Tickets

Celta Vigo empfängt Villarreal am Sonntag, 29. November 2026, im Abanca Balaidos in Vigo.

Im bislang letzten Ligaduell am 26. April 2026 setzte sich Villarreal im Estadio de la Cerámica dank Toren von Gerard Moreno und Nicolas Pépé knapp mit 2:1 durch. Zuvor hatten sich die beiden Teams im August 2025 im Balaídos ein umkämpftes 1:1 geliefert.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Celta Vigo gegen Villarreal wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird Celta Vigo gegen Villarreal in LaLiga angepfiffen?

Celta Vigo gegen Villarreal wird am Sonntag, 29. November 2026, im Abanca Balaidos in Vigo angepfiffen.

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La Liga - Spielwoche 14
Abanca Balaidos

Wie kann man Tickets für Celta Vigo gegen Villarreal in LaLiga kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Celta Vigo und Villarreal gibt es üblicherweise folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets für Plätze im Estadio Abanca-Balaídos könnt Ihr direkt über die offizielle Website oder die Vorverkaufsstelle von Celta Vigo kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr auf Zweitmarktplattformen wie StubHub häufig noch reguläre Eintrittskarten. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Celta Vigo gegen Villarreal in LaLiga?

Für das LaLiga-Spiel zwischen Celta Vigo und Villarreal gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Tribünen Gol und Marcador (hinter den Toren): Ab etwa 30 bis 40 Euro.
  • Tribuna Alta und Baja (Ober- und Unterrang an der Längsseite): In der Regel zwischen 45 und 60 Euro.
  • Central Tribuna und VIP-Hospitality: Üblicherweise zwischen 60 und über 80 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

  • Weiterverkauf von Tickets für den Oberrang oder regulären Eintritt: In der Regel ab etwa 30 bis 40 Euro.
  • Weiterverkauf von Tickets für die Seitenlinie und den Unterrang: Üblicherweise zwischen 70 und 150 Euro.
  • Weiterverkauf von Premium-Tickets und stark nachgefragten Karten: In der Regel ab etwa 200 bis über 300 Euro.

Celta Vigo gegen Villarreal in LaLiga: Alles Wissenswerte

Celta Vigo gegen Villarreal: Die Form

Celta Vigo hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt spielte Celta in LaLiga gegen Real Betis torlos, zuvor gelang in der Europa League ein 2:1-Auswärtssieg gegen Celtic. Davor gewann Celta in der Liga mit 2:1 gegen Deportivo Alaves und spielte 0:0 gegen Elche. Die einzige Niederlage in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum gab es beim 1:2 gegen Juventus in der Europa League.

Villarreal hat aus seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Zuletzt gewann Villarreal in LaLiga bei Valencia mit 2:1, nachdem das Team zuvor in der Champions League bei Liverpool mit 3:4 verloren hatte. Außerdem spielte Villarreal in der Liga 0:0 gegen Elche, besiegte SSC Napoli in Europa mit 3:1 und verlor in LaLiga mit 0:1 gegen Real Madrid. In diesen fünf Spielen erzielte Villarreal sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer.

CEL

CEL - Form

CEL
S1-2
BET
U0-0
RAY
N3-0
GIL
N1-2
LEV
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
VIL

VIL - Form

VAL
S1-2
CDM
S0-5
ESP
N0-1
PSG
N0-6
GET
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Celta Vigo gegen Villarreal: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 26. April 2026 in LaLiga statt. Villarreal gewann zu Hause mit 2:1. In den letzten fünf direkten Duellen in diesem Wettbewerb hat Celta mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Villarreal die Nase vorn. Eine Partie endete unentschieden. Celtas deutlichster Erfolg in dieser Serie war ein 3:0-Heimsieg. Im August 2025 trennten sich die Teams im Balaidos zudem 1:1.

Head to Head

Celta VigoUnentschiedenFC Villarreal
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3
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11Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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