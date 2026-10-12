Celta Vigo empfängt Real Betis am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, im Abanca Balaidos in Vigo.

Beide Klubs müssen in diesem Herbst neben ihren Aufgaben in der Liga auch im europäischen Wettbewerb bestehen. Das macht die Partie taktisch besonders interessant und dürfte zu Umstellungen in den Aufstellungen führen. Die direkten Duelle der beiden Mannschaften waren in den vergangenen Jahren eng umkämpft. Ihr letztes Aufeinandertreffen endete 1:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Celta Vigo gegen Real Betis wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Celta Vigo gegen Real Betis?

Celta Vigo gegen Real Betis findet am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, im Abanca Balaidos in Vigo statt.

La Liga - Spielwoche 10 25. Okt. 2026 - 11:15 Abanca Balaidos

Wie kauft man Tickets für das LaLiga-Spiel Celta Vigo gegen Real Betis?

Tickets für das bevorstehende LaLiga-Duell Celta Vigo gegen Real Betis sind über verschiedene offizielle Kanäle und Zweitmarkt-Plattformen erhältlich.

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielles Ticketportal von Celta Vigo: Am direktesten und sichersten ist der Kauf über den offiziellen Online-Ticketshop von RC Celta oder an den Stadionkassen des Estadio Abanca-Balaídos. In der Regel erhalten Vereinsmitglieder ( socios ) zuerst Zugang zu den Tickets, bevor der Verkauf näher am Spieltag für die breite Öffentlichkeit beginnt.

Offizielles Ticketportal von Real Betis: Für Gästefans werden die offiziellen Kartenkontingente für den Gästebereich in der Regel direkt über Real Betis an registrierte Mitglieder und Fanclubs vergeben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich Tickets für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Karten für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Celta Vigo gegen Real Betis?

Die Ticketpreise für Celta Vigo gegen Real Betis hängen vom Sitzplatz und davon ab, ob Ihr Karten direkt zum Originalpreis oder über Wiederverkaufsplattformen kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Hinter den Toren (Gol / Marcador): 30 bis 50 €

Untere und obere Plätze an der Seitenlinie (Tribuna / Río): 50 bis 90 €

VIP- und Hospitality-Logen: 150 bis über 300 €

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubKarten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Plätze: 50 bis 65 € (in der Regel hinter den Toren oder im Oberrang)

Plätze der mittleren Preisklasse (Blick von der Seitenlinie): 70 bis 120 €

Premium- und Hospitality-Pakete: 150 bis über 400 €

Celta Vigo gegen Real Betis in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Celta Vigo und Real Betis

Celta Vigo hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann Celta in LaLiga zu Hause mit 5:0 gegen Racing Santander und beendete damit eine sieglose Serie. Zuvor hatte Celta in der Europa League mit 0:1 gegen Omonia Nicosia verloren und sich in der Liga 1:1 von Malaga getrennt. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte drei Gegentreffer. Die weiterhin schwankenden Leistungen dürften Giraldez allerdings Sorgen bereiten.

Real Betis hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzigen Punktverluste gab es beim 1:1 bei Deportivo de A Coruna im jüngsten Spiel. Zuvor besiegte Betis Getafe mit 1:0 und gewann in LaLiga bei Villarreal mit 2:1. Hinzu kam ein 3:2-Erfolg gegen Lille in der Champions League. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer. Die vier Siege in diesem Zeitraum zeugen von der starken Form des Kaders.

Celta Vigo gegen Real Betis: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 15. März 2026 in LaLiga aufeinander. Die Partie bei Real Betis endete 1:1. Auch die letzten fünf LaLiga-Duelle waren ausgeglichen: Celta gewann einmal, Betis ebenfalls, und drei Spiele endeten unentschieden. Die beiden Klubs teilten sich in den vergangenen Spielzeiten häufig die Punkte. Das spricht eher für ein enges, umkämpftes Duell als für ein klares Ergebnis.