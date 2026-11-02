Celta Vigo empfängt Levante am Sonntag, dem 8. November 2026, im Abanca Balaídos in Vigo.

In den bisherigen LaLiga-Duellen hatte RC Celta de Vigo die Oberhand: Von den letzten 20 Pflichtspielen gewann Celta zwölf, Levante UD fünf. Das jüngste Pflichtspiel der beiden Teams fand im Mai 2026 statt. Damals feierte Levante im Estadio de Balaídos einen mitreißenden 3:2-Auswärtssieg.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Celta Vigo gegen Levante wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird das LaLiga-Spiel Celta Vigo gegen Levante angepfiffen?

Celta Vigo gegen Levante findet am Sonntag, dem 8. November 2026, im Abanca Balaídos in Vigo statt.

La Liga - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Wie kann man Tickets für Celta Vigo gegen Levante in LaLiga kaufen?

Wenn Ihr Tickets für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Celta Vigo und Levante im Abanca Balaídos kaufen möchtet, habt Ihr vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkteste Weg führt über die offizielle Website von RC Celta de Vigo. Dort werden reguläre Eintrittskarten, Plätze in Vereinsbereichen und Pakete aus Ticket und Hotelübernachtung angeboten.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Celta Vigo gegen Levante in LaLiga?

Die Ticketpreise für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen RC Celta de Vigo und Levante UD im Estadio de Balaídos unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr über offizielle Vereinskanäle oder Zweitmarkt-Plattformen kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets / Plätze im Oberrang: Standardtickets für Plätze im Oberrang oder hinter den Toren, etwa in den Bereichen Gol oder Anillo, kosten in der Regel ab etwa 35 bis 45 Euro .

Standardtickets für Plätze im Oberrang oder hinter den Toren, etwa in den Bereichen Gol oder Anillo, kosten in der Regel ab etwa . Seitentribünen und mittlere Ränge: Plätze an den Seitentribünen kosten je nach genauer Nähe zum Spielfeld üblicherweise zwischen 60 und 100 Euro .

Plätze an den Seitentribünen kosten je nach genauer Nähe zum Spielfeld üblicherweise zwischen . Premium- und Hospitality-Plätze: VIP-Pakete, VIP-Hospitality-Lounges oder Tickets für die zentralen Tribünenbereiche (Tribuna/Preferencia) können 120 bis über 250 Euro kosten.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstige Tickets / Weiterverkauf für den Oberrang: Die angegebenen Einstiegspreise für dieses Spiel liegen bei etwa 30 bis 55 Euro .

Die angegebenen Einstiegspreise für dieses Spiel liegen bei etwa . Weiterverkauf für Längsseiten und Seitentribünen: Standardplätze in den mittleren Rängen kosten im Schnitt zwischen 80 und 150 Euro .

Standardplätze in den mittleren Rängen kosten im Schnitt zwischen . Hohe Nachfrage / Weiterverkauf von Premium-Plätzen: Je nach Verfügbarkeit kurz vor dem Spiel können Premium-Plätze an den Längsseiten oder VIP-Plätze im Schnitt mehr als 200 bis 250 Euro kosten.

Celta Vigo gegen Levante in LaLiga: Alles, was Ihr wissen müsst

Celta Vigo gegen Levante: Die Form

Celta Vigo geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie: ein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gelang Celta in LaLiga ein überzeugender 5:0-Sieg gegen Racing Santander. Zuvor hatte das Team in der Europa League mit 0:1 gegen Omonia Nicosia verloren. Drei der vier Ligaspiele vor diesem Sieg endeten unentschieden. Celta war damit schwer zu schlagen, bot aber auch wenig Anlass, auf einen Sieg zu setzen.

Levantes letzte fünf Spiele zeichnen ein schwierigeres Bild. Das Team von Castro gewann einmal, spielte zweimal unentschieden und verlor zweimal. Besonders besorgniserregend sind die beiden LaLiga-Niederlagen in Folge: In den jüngsten beiden Partien unterlag Levante Villarreal mit 1:3 und Barcelona mit 2:4 und kassierte dabei sieben Gegentore. Der einzige Sieg in dieser Phase war ein 5:2 gegen Real Betis Ende August. Angesichts der folgenden Ergebnisse wirkt dieser Erfolg inzwischen weit entfernt.

Celta Vigo gegen Levante: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Teams endete im Mai 2026 im Balaídos mit einem 3:2-Sieg für Levante und widersprach damit dem jüngsten Trend dieser Paarung. In den letzten fünf Begegnungen hat Celta Vigo mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Levante die bessere Bilanz; eine Partie endete unentschieden. Celtas 2:0-Heimsieg im April 2021 und der 2:1-Auswärtssieg bei Levante im November 2025 zeigen, dass Celta meist die Oberhand hatte. Levantes Sieg Anfang dieses Jahres macht allerdings deutlich, dass der Abstand zwischen den Teams nicht unveränderlich ist.