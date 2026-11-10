Das Galicische Derby, weithin als O Noso Derbi bekannt, ist eine der intensivsten und traditionsreichsten regionalen Rivalitäten im spanischen Fußball. Am 3. Januar 2027 empfängt RC Celta de Vigo seinen nördlichen Nachbarn und erbitterten Rivalen Deportivo La Coruña im Estadio de Balaídos zu einem wichtigen Duell in La Liga.

GOAL hat alle wichtigen Informationen, damit ihr euch die besten Plätze für dieses Derby sichern könnt. Hier erfahrt ihr, wie ihr jetzt an Tickets kommt.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Celta Vigo gegen Deportivo de A Coruna?

La Liga - Spielwoche 18 3. Jan. 2027 - 09:00 Abanca Balaidos

Wo kann man Tickets für RC Celta de Vigo gegen Deportivo La Coruña kaufen?

Tickets für das Galicische Derby kauft ihr am besten direkt über die offizielle Website von RC Celta de Vigo. Beim Kauf über den Klub könnt ihr sicher sein, dass eure Tickets echt sind und ihr den regulären Preis bezahlt. Wegen der enormen lokalen Nachfrage nach diesem Rivalenduell können die Tickets auf der offiziellen Plattform allerdings schnell ausverkauft sein. StubHub ist eine zuverlässige Alternative, wenn auf der offiziellen Seite keine Tickets mehr verfügbar sind und ihr am Spieltag im Stadion dabei sein wollt.

Wie viel kosten Tickets für RC Celta de Vigo gegen Deportivo La Coruña?

Reguläre Tickets über die offizielle Ticketplattform von RC Celta de Vigo sind ab 60 Euro erhältlich. Die Preise variieren je nach Kategorie und Lage des Sitzplatzes im Estadio de Balaídos.

Sollte das reguläre Ticketkontingent ausverkauft sein, bieten Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine weitere Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Dort beginnen die Preise bei etwa 300 Euro.

Celta Vigo gegen Deportivo de A Coruna in La Liga: Alles Wissenswerte

Celta Vigo gegen Deportivo de A Coruna: Die Form

Celta Vigo hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Die jüngste Partie endete in La Liga mit einem 0:0 gegen Levante. Auch gegen Real Betis spielte Celta in diesem Zeitraum in der Liga 0:0. Die Tiefpunkte waren eine 0:3-Niederlage gegen Rayo Vallecano und ein 1:2 gegen Union Saint-Gilloise in der Europa League. Der einzige Sieg gelang auswärts bei Celtic mit 2:1, ebenfalls auf europäischer Bühne. In diesen fünf Spielen erzielte Celta drei Tore und kassierte fünf Gegentore.

Deportivo de A Coruna kommt in seinen letzten fünf Pflichtspielen auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt spielte Deportivo in La Liga 0:0 gegen Espanyol. Das herausragende Ergebnis war ein 2:1-Sieg gegen Osasuna Anfang November. Zudem gewann der Klub in der Copa del Rey auswärts bei Auriense mit 3:0 und spielte in der Liga 1:1 gegen Levante. Die einzige Niederlage gab es mit 0:1 gegen Atletico Madrid. In diesen fünf Spielen erzielte Deportivo sechs Tore und kassierte zwei Gegentore.

Celta Vigo gegen Deportivo de A Coruna: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs fand am 5. Mai 2018 statt. Die Partie in La Liga im Abanca Balaidos endete 1:1. In den letzten fünf direkten Duellen des Datensatzes, zu denen auch ein Testspiel in der Saisonvorbereitung zählt, hat Celta Vigo mit vier Siegen gegenüber keinem Sieg von Deportivo klar die Nase vorn. Eine Partie endete unentschieden. Celtas deutlichster Erfolg in dieser Serie war ein 4:1-Heimsieg im Oktober 2016.