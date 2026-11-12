Cardiff City empfängt Lincoln City am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Cardiff City Stadium in Cardiff.

Beim Aufeinandertreffen im Dezember 2025 setzte sich Lincoln City zu Hause knapp mit 2:1 durch. Im März 2026 ließ Lincoln im Cardiff City Stadium einen souveränen 2:0-Auswärtssieg folgen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Cardiff City gegen Lincoln City wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Championship-Spiel zwischen Cardiff City und Lincoln City?

Cardiff City gegen Lincoln City findet am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Cardiff City Stadium in Cardiff statt.

England Championship - Spielwoche 19 5. Dez. 2026 - 10:00 Cardiff City Stadium

Wie kann man Tickets für das Championship-Spiel zwischen Cardiff City und Lincoln City kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Cardiff City und Lincoln City gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Reguläre Eintrittskarten könnt Ihr direkt über die offiziellen Ticketportale von Cardiff City FC oder Lincoln City FC kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Championship-Spiel zwischen Cardiff City und Lincoln City?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Cardiff City und Lincoln City:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Sitzplätze: Kosten üblicherweise 20 bis 50 Pfund .

Kosten üblicherweise . Ermäßigte Sitzplätze (Senioren/Jugendliche): Beginnen in der Regel bei etwa 10 bis 25 Pfund .

Beginnen in der Regel bei etwa . Hospitality- und Executive-Pakete: Beginnen bei 90 Pfund und reichen bis 150 Pfund und mehr.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze im Weiterverkauf: Beginnen in der Regel bei etwa 30 bis 63 Pfund .

Beginnen in der Regel bei etwa . Premium-Sitzplätze / Plätze mit zentraler Sicht: Kosten üblicherweise 70 bis 120 Pfund und mehr .

Kosten üblicherweise . VIP- / Hospitality-Upgrades: Können mehr als 150 bis 300 Pfund und mehr kosten.

Cardiff City gegen Lincoln City in der Championship: Alles Wissenswerte

Cardiff City gegen Lincoln City: Die Form

Cardiff City hat in den vergangenen fünf Championship-Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht, dabei elf Tore erzielt und sieben kassiert. Zuletzt spielte Cardiff City nach einer deutlichen 0:3-Niederlage gegen Wolverhampton Wanderers 3:3 gegen West Ham United. Die beste Leistung in diesem Zeitraum zeigte Cardiff City beim 5:1-Sieg über Watford.

Lincoln City hat von den vergangenen fünf Ligaspielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt unterlag Lincoln Watford mit 0:1, davor gab es eine 1:3-Niederlage gegen Birmingham City. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 4:1 gegen Burnley. Gegen West Ham United kassierte Lincoln zudem sechs Tore, ohne selbst zu treffen.

Cardiff City gegen Lincoln City: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine im März 2026 in der League One aufeinander. Lincoln City gewann damals im Cardiff City Stadium mit 2:0. Davor setzte sich Lincoln im Dezember 2025, ebenfalls in der League One, zu Hause mit 2:1 durch. Von den vier jüngsten erfassten Duellen gewann Lincoln City drei und Cardiff eines. Zuvor waren die Teams 2000 und 2001 in der League Two aufeinandergetroffen.