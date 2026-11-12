Cardiff City empfängt Lincoln City am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Cardiff City Stadium in Cardiff.
Beim Aufeinandertreffen im Dezember 2025 setzte sich Lincoln City zu Hause knapp mit 2:1 durch. Im März 2026 ließ Lincoln im Cardiff City Stadium einen souveränen 2:0-Auswärtssieg folgen.
Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Cardiff City gegen Lincoln City wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.
Wann beginnt das Championship-Spiel zwischen Cardiff City und Lincoln City?
Cardiff City gegen Lincoln City findet am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Cardiff City Stadium in Cardiff statt.
Wie kann man Tickets für das Championship-Spiel zwischen Cardiff City und Lincoln City kaufen?
Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Cardiff City und Lincoln City gibt es folgende Möglichkeiten:
1. Offizielle Vereinskanäle
- Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Reguläre Eintrittskarten könnt Ihr direkt über die offiziellen Ticketportale von Cardiff City FC oder Lincoln City FC kaufen.
2. Ticket-Zweitmarkt
- Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.
Wie viel kosten Tickets für das Championship-Spiel zwischen Cardiff City und Lincoln City?
Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Cardiff City und Lincoln City:
1. Offizielle Vereinskanäle
- Reguläre Sitzplätze: Kosten üblicherweise 20 bis 50 Pfund.
- Ermäßigte Sitzplätze (Senioren/Jugendliche): Beginnen in der Regel bei etwa 10 bis 25 Pfund.
- Hospitality- und Executive-Pakete: Beginnen bei 90 Pfund und reichen bis 150 Pfund und mehr.
2. Ticket-Zweitmarkt
Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:
- Reguläre Sitzplätze im Weiterverkauf: Beginnen in der Regel bei etwa 30 bis 63 Pfund.
- Premium-Sitzplätze / Plätze mit zentraler Sicht: Kosten üblicherweise 70 bis 120 Pfund und mehr.
- VIP- / Hospitality-Upgrades: Können mehr als 150 bis 300 Pfund und mehr kosten.
Cardiff City gegen Lincoln City in der Championship: Alles Wissenswerte
Cardiff City gegen Lincoln City: Die Form
Cardiff City hat in den vergangenen fünf Championship-Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht, dabei elf Tore erzielt und sieben kassiert. Zuletzt spielte Cardiff City nach einer deutlichen 0:3-Niederlage gegen Wolverhampton Wanderers 3:3 gegen West Ham United. Die beste Leistung in diesem Zeitraum zeigte Cardiff City beim 5:1-Sieg über Watford.
Lincoln City hat von den vergangenen fünf Ligaspielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt unterlag Lincoln Watford mit 0:1, davor gab es eine 1:3-Niederlage gegen Birmingham City. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 4:1 gegen Burnley. Gegen West Ham United kassierte Lincoln zudem sechs Tore, ohne selbst zu treffen.
Cardiff City gegen Lincoln City: Die jüngsten direkten Duelle
Zuletzt trafen die beiden Vereine im März 2026 in der League One aufeinander. Lincoln City gewann damals im Cardiff City Stadium mit 2:0. Davor setzte sich Lincoln im Dezember 2025, ebenfalls in der League One, zu Hause mit 2:1 durch. Von den vier jüngsten erfassten Duellen gewann Lincoln City drei und Cardiff eines. Zuvor waren die Teams 2000 und 2001 in der League Two aufeinandergetroffen.