Burnley empfängt Preston North End am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Turf Moor in Burnley.

Das jüngste Pflichtspiel der beiden Teams fand im März 2025 im FA Cup im Deepdale statt. Preston setzte sich dabei gegen seinen Rivalen aus Lancashire deutlich mit 3:0 durch. Zuvor waren die beiden Duelle in der Championship-Saison 2024–25 jeweils mit einem umkämpften 0:0 zu Ende gegangen.

GOAL erklärt Euch, was Ihr über Tickets für Burnley gegen Preston North End wissen müsst, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß beim Championship-Spiel Burnley gegen Preston North End?

Burnley gegen Preston North End findet am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Turf Moor in Burnley statt.

England Championship - Spielwoche 19 6. Dez. 2026 - 07:00 Turf Moor

Wie kann man Tickets für das Championship-Spiel Burnley gegen Preston North End kaufen?

Für den Ticketkauf zum Championship-Spiel zwischen Burnley und Preston North End gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets gibt es direkt über das offizielle Ticketportal des Burnley FC. Dauerkarteninhaber und Mitglieder erhalten dort für Heimspiele im Turf Moor bevorzugten Zugang zum Verkauf. Fans von Preston North End sollten ihre Tickets für das Gästekontingent direkt über die offizielle Ticketstelle ihres Vereins kaufen, um im vorgesehenen Gästebereich zu sitzen.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Championship-Spiel Burnley gegen Preston North End?

Die geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Burnley und Preston North End im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene (Standardkategorien): 30 bis 45 £

30 bis 45 £ Ermäßigte Tickets (Senioren und junge Erwachsene): 20 bis 30 £

20 bis 30 £ Tickets für Jugendliche (unter 18 Jahren): 10 bis 15 £

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Standardkategorien: 70 bis 88 £

70 bis 88 £ Seitentribüne / beste Plätze im Unterrang: 105 bis 134 £

Burnley gegen Preston North End in der Championship: Alles Wissenswerte

Burnley gegen Preston North End: Die Form

Burnley holte aus seinen letzten fünf Championship-Spielen einen Sieg und drei Unentschieden bei einer Niederlage. Dabei erzielte das Team acht Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das jüngste Spiel endete am 3. November zu Hause gegen die Queens Park Rangers mit einem 1:1. Zuvor hatte Burnley gegen Portsmouth torlos gespielt. Der Tiefpunkt dieser Serie war die deutliche 1:4-Heimniederlage gegen Lincoln City Ende Oktober.

Preston hatte in den vergangenen Wochen große Schwierigkeiten und holte aus den letzten fünf Spielen nur ein Unentschieden. Die jüngste Partie ging am 3. November gegen Sheffield United mit 2:3 verloren. Zuvor hatte Preston in dieser Serie mit 0:4 gegen Birmingham City und mit 1:4 gegen Wrexham verloren. Insgesamt kassierte das Team in den fünf Begegnungen 14 Gegentore und erzielte selbst nur sechs Treffer.

Burnley gegen Preston North End: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine im März 2025 im FA Cup aufeinander. Preston besiegte Burnley im Deepdale mit 3:0. Davor endete ein Championship-Spiel im Februar 2025 ebenso mit 0:0 wie das Hinspiel im Turf Moor im Oktober 2024. In den letzten fünf Duellen hat Preston mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage die bessere Bilanz. Die Ausnahme war Burnleys 3:0-Heimsieg im Februar 2023.