Bristol City empfängt Swansea City am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Ashton Gate in Bristol.

Im jüngsten Ligaduell im Februar 2026 setzte sich Swansea City knapp mit 1:0 gegen Bristol City durch. Zuvor hatte Bristol City im November 2025 im Ashton Gate eine starke Leistung gezeigt und Swansea City mit 2:0 besiegt.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Bristol City gegen Swansea City wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Bristol City gegen Swansea City in der Championship?

Bristol City gegen Swansea City findet am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Ashton Gate in Bristol statt.

England Championship - Spielwoche 19 5. Dez. 2026 - 07:30 Ashton Gate

Wie kann man Tickets für Bristol City gegen Swansea City in der Championship kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Bristol City und Swansea City habt Ihr folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets für die Heimbereiche könnt Ihr direkt über das offizielle Ticketportal von Bristol City FC kaufen, Tickets für Gästefans über Swansea City AFC.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo zu finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Bristol City gegen Swansea City in der Championship?

Hier findet Ihr eine Übersicht über die geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Bristol City und Swansea City:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene: In der Regel 25 bis 40 Pfund .

In der Regel . Ermäßigte Tickets: Ab etwa 15 bis 25 Pfund .

Ab etwa . Hospitality- und Executive-Pakete: In der Regel ab 75 Pfund bis zu mehr als 150 Pfund.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Hintertortribüne: Ab etwa 104 Pfund .

Ab etwa . Unterer Rang der Längstribüne: Ab etwa 117 bis 520 Pfund.

Bristol City gegen Swansea City in der Championship: Alles Wissenswerte

Bristol City gegen Swansea City: Die Form

Bristol City hat in den letzten fünf Championship-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es eine 1:2-Heimniederlage gegen die Wolverhampton Wanderers, nachdem Bristol City zuvor mit 3:2 gegen die Bolton Wanderers gewonnen hatte. Außerdem spielte Bristol City in diesem Zeitraum 0:0 gegen Stoke City und verlor sowohl gegen Sheffield United als auch gegen die Blackburn Rovers mit 0:1. In den fünf Spielen erzielte Bristol City drei Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Swansea City holte aus den letzten fünf Championship-Spielen zwei Siege und kassierte drei Niederlagen. Zuletzt verlor Swansea City mit 1:3 gegen Portsmouth, nachdem die Mannschaft zuvor die Blackburn Rovers deutlich mit 4:0 besiegt hatte. Hinzu kamen eine klare 0:5-Niederlage gegen die Queens Park Rangers und ein 0:1 gegen West Ham United. Zuvor hatte Swansea City in diesem Zeitraum Millwall mit 1:0 geschlagen. In den fünf Spielen erzielte Swansea neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Bristol City gegen Swansea City: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt. Swansea City besiegte Bristol City dabei zu Hause in der Championship mit 1:0. In den letzten fünf Pflichtspielen zwischen den Vereinen gewann Bristol City zweimal und Swansea City ebenfalls zweimal; eine Partie endete unentschieden. Die Bilanz ist ausgeglichen, keine der beiden Mannschaften konnte in den vergangenen Spielzeiten eine klare Überlegenheit entwickeln.