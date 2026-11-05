Brighton & Hove Albion empfängt Newcastle United am Sonntag, 29. November 2026, im American Express Community Stadium.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 2. Mai 2026 gewann Newcastle United im St. James' Park mit 3:1. Zuvor hatte Brighton & Hove Albion im Oktober 2025 zu Hause einen knappen 2:1-Sieg gegen Newcastle United gefeiert.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United?

Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United findet am Sonntag, 29. November 2026, im American Express Community Stadium statt.

Premier League - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Newcastle United gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Am zuverlässigsten und sichersten kauft Ihr Tickets für Plätze im Heimbereich direkt über das offizielle Ticketportal von Brighton & Hove Albion. Tickets für den Gästebereich gibt es über die offizielle Ticketseite von Newcastle United, sofern Ihr aufgrund einer Auswärtsdauerkarte oder von Treuepunkten dazu berechtigt seid.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinstickets vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United?

So setzen sich die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Newcastle United zusammen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel ungefähr 30 bis 85 £ .

Kosten in der Regel ungefähr . Offizielle Hospitality-Pakete: Beginnen im Allgemeinen bei etwa 150 bis 300 £ und mehr pro Person.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets im Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Tickets aus dem Weiterverkauf: Beginnen für Plätze im Oberrang oder mit eingeschränkter Sicht in der Regel bei etwa 68 £ .

Beginnen für Plätze im Oberrang oder mit eingeschränkter Sicht in der Regel bei etwa . Durchschnittliche Marktpreise: Liegen häufig bei etwa 129 bis 300 £ und mehr.

Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United in der Premier League: Alles, was Ihr wissen müsst

Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United: Die aktuelle Form

Brighton geht mit einer durchwachsenen jüngsten Bilanz in diese Partie: Drei Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Spielen stehen der 0:2-Niederlage gegen Liverpool am Sonntag in der Premier League gegenüber. Vor diesem Rückschlag war Brighton in nationalen Wettbewerben stark in Form gewesen, unter anderem mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen Crystal Palace und einem 2:0-Erfolg in Sunderland. Die einzigen weiteren Punktverluste in dieser Serie gab es beim torlosen Unentschieden gegen Jablonec in der Conference League. In dieser Partie gab Brighton 26 Schüsse ab, blieb aber ohne Tor. In den fünf Spielen zeigte Brighton, dass es viele Tore erzielen kann, kassierte jedoch in zwei der letzten drei Partien Gegentore.

Newcastles jüngste Form ist noch wechselhafter. Jaissles Mannschaft hat von ihren letzten fünf Spielen zwei gewonnen, zwei verloren und ein weiteres verloren. Das jüngste Ergebnis ist der 2:0-Sieg bei Crystal Palace am Sonntag. Diesem Erfolg gingen zwei Niederlagen in Folge gegen Aston Villa und eine deutliche 1:4-Niederlage bei Coventry City voraus, was die schwankenden Leistungen unterstreicht. Der 2:1-Sieg gegen Hull City zu Beginn dieser Serie machte Mut, doch Newcastle kassierte in vier der letzten fünf Spiele Gegentore.

Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Mai 2026 statt, als Newcastle Brighton in einem Premier-League-Spiel zu Hause mit 3:1 besiegte. Das vorherige Duell im American Express Community Stadium gewann Brighton im Oktober 2025 mit 2:1. Im Mai 2025 trennten sich die beiden Mannschaften am selben Ort in einem Ligaspiel 1:1. Newcastle besiegte Brighton außerdem im März 2025 in einem FA-Cup-Spiel mit 1:2, wobei Brighton auswärts gewann. Im Oktober 2024 feierte Newcastle einen 1:0-Heimsieg. In den fünf jüngsten Duellen gelangen beiden Mannschaften jeweils zwei Siege bei einem Unentschieden. Die Bilanz ist damit ausgeglichen.