Brighton & Hove Albion empfängt Newcastle United am Sonntag, dem 29. November 2026, im American Express Community Stadium.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen im Mai gewann Newcastle United im St. James' Park mit 3:1. Davor hatte Brighton & Hove Albion im Oktober 2025 zu Hause einen knappen 2:1-Sieg gegen Newcastle United gefeiert.

Wann ist Anstoß bei Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United in der Premier League?

Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United findet am Sonntag, dem 29. November 2026, im American Express Community Stadium statt.

Premier League - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

Wie kann man Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Newcastle United gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Am zuverlässigsten und sichersten lassen sich Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von Brighton & Hove Albion für Plätze im Heimbereich oder über die offizielle Ticketseite von Newcastle United für Plätze im Gästebereich kaufen, sofern man über eine Auswärtsdauerkarte oder Treuepunkte dafür berechtigt ist.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United in der Premier League?

Hier ist eine Übersicht über die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Newcastle United:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel etwa 30 bis 85 Pfund .

Kosten in der Regel etwa . Offizielle Hospitality-Pakete: Beginnen im Allgemeinen bei etwa 150 bis 300 Pfund oder mehr pro Person.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die offiziellen Tickets über den regulären Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Weiterverkaufstickets: Beginnen für Plätze im Oberrang oder mit eingeschränkter Sicht im Allgemeinen bei etwa 68 Pfund .

Beginnen für Plätze im Oberrang oder mit eingeschränkter Sicht im Allgemeinen bei etwa . Durchschnittliche Marktpreise: Liegen häufig bei etwa 129 bis 300 Pfund oder mehr.

Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Brighton & Hove Albion und Newcastle United

Brighton geht mit einer gemischten jüngsten Bilanz in die Partie: Drei Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Spielen stehen der 0:2-Niederlage gegen Liverpool in der Premier League am Sonntag gegenüber. Vor diesem Rückschlag hatte sich Brighton in nationalen Wettbewerben in starker Form gezeigt, unter anderem mit einem deutlichen 5:0 gegen Crystal Palace und einem 2:0-Sieg in Sunderland. Die einzigen weiteren Punktverluste in diesem Zeitraum gab es beim torlosen Unentschieden gegen Jablonec in der Conference League. In dieser Partie blieb Brighton trotz 26 Torschüssen ohne Treffer. Über die fünf Spiele hinweg zeigte Brighton, dass die Mannschaft viele Tore erzielen kann, kassierte aber in zwei ihrer letzten drei Partien Gegentore.

Newcastles jüngste Form ist noch wechselhafter. Die Mannschaft von Jaissle hat von ihren letzten fünf Spielen zwei gewonnen, zwei verloren und eines verloren. Das jüngste Ergebnis war der 2:0-Sieg bei Crystal Palace am Sonntag. Diesem Erfolg waren zwei Niederlagen in Folge gegen Aston Villa und eine deutliche 1:4-Niederlage bei Coventry City vorausgegangen. Das unterstreicht die Schwankungen in Newcastles Leistungen. Der 2:1-Sieg gegen Hull City zu einem früheren Zeitpunkt dieser Serie machte Mut, doch Newcastle kassierte in vier seiner letzten fünf Spiele Gegentore.

Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Mai 2026 statt, als Newcastle Brighton in einem Premier-League-Spiel zu Hause mit 3:1 besiegte. Das vorherige Duell im American Express Community Stadium gewann Brighton im Oktober 2025 mit 2:1. Im Mai 2025 hatten sich die beiden Mannschaften am selben Ort in einem Ligaspiel 1:1 getrennt. Newcastle besiegte Brighton zudem im März 2025 in einem FA-Cup-Spiel mit 1:2, wobei Brighton auswärts gewann. Im Oktober 2024 feierte Newcastle einen 1:0-Heimsieg. In den fünf jüngsten Duellen gelangen beiden Mannschaften jeweils zwei Siege bei einem Unentschieden. Die Bilanz ist damit ausgeglichen.