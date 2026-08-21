Brighton legte im American Express Stadium einen Traumstart in die Saison 2026/27 hin und fegte Aston Villa mit 4:0 vom Platz. Auf dem Papier wirkte die Auftaktaufgabe gegen den amtierenden Europa-League-Sieger sehr schwer, doch Brighton war von Beginn an hellwach und erzielte alle vier Tore in den ersten 31 Minuten.

Als Nächstes empfängt Brighton in der Premier League am Samstag, den 5. September, am 3. Spieltag Leeds United.

Beeindruckende Auftritte an der Südküste sind für Brighton natürlich nichts Neues. Die Mannschaft von Fabian Hürzeler feierte in der vergangenen Saison starke Siege gegen Manchester City, Liverpool und Chelsea.

Wird Leeds ebenfalls klar bezwungen? Sie könnten live dabei sein, um es herauszufinden. GOAL liefert Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Leeds United zu sichern, einschließlich Informationen dazu, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet Brighton & Hove Albion gegen Leeds United in der Premier League statt?

Brighton & Hove Albion gegen Leeds United findet am Samstag, den 5. September, im American Express Community Stadium in Brighton statt. Anpfiff ist planmäßig um 15 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 3 5. Sept. 2026 - 10:00 The American Express Community Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Leeds United

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird dies über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Vereins oder autorisierte Reisepartner.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Zugangssysteme vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Verein zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Auslosungen ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Vereins kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an Nicht-Mitglieder ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Leeds United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede zuschauende Person eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert, mindestens aber bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitglieder-Auslosungen.

Form

Jüngste direkte Duelle

Teamnews & Kader