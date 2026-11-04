Brighton & Hove Albion empfängt Brentford am Sonntag, dem 8. November 2026, im American Express Community Stadium in Brighton.

Im jüngsten Premier-League-Duell der beiden Teams im Februar 2026 gewann Brighton dank Toren von Diego Gómez und Danny Welbeck auswärts im Gtech Community Stadium mit 2:0. Davor hatte Brentford im April 2025 zu Hause einen torreichen 4:2-Sieg gegen Brighton gefeiert.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Brentford wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Brighton & Hove Albion gegen Brentford in der Premier League?

Brighton & Hove Albion gegen Brentford wird am Sonntag, dem 8. November 2026, im American Express Community Stadium in Brighton angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Wie kann man Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Brentford in der Premier League kaufen?

Für den Ticketkauf zum bevorstehenden Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Brentford gibt es je nach Mitgliedsstatus und Vorliebe mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der wichtigste und verlässlichste Weg, Tickets zum regulären Preis zu kaufen, führt direkt über das offizielle Ticketportal von Brighton & Hove Albion. Beachtet jedoch, dass für den direkten Ticketkauf in der Regel eine Vereinsmitgliedschaft erforderlich ist und stark nachgefragte Spiele schnell ausverkauft sind.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglich verfügbaren Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Brentford in der Premier League?

Die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Brentford unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Ihr über offizielle Vereinskanäle oder Zweitmarkt-Plattformen kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Standardtickets für das Spiel kosten üblicherweise zwischen 30 und 95 £ , wobei der Preis stark vom Sitzplatzbereich und der Spielkategorie abhängt.

Standardtickets für das Spiel kosten üblicherweise zwischen , wobei der Preis stark vom Sitzplatzbereich und der Spielkategorie abhängt. Hospitality-Pakete: Offizielle VIP-Angebote für den Spieltag im American Express Stadium beginnen bei etwa 250 bis über 500 £ pro Person. Darin enthalten sind der Zugang zu einer Lounge und ein Essen vor dem Spiel.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Weiterverkaufstickets: Tickets für den Oberrang oder die Bereiche hinter den Toren beginnen in der Regel bei etwa 120 £ .

Tickets für den Oberrang oder die Bereiche hinter den Toren beginnen in der Regel bei etwa . Sitzplätze an der Längsseite und Premiumplätze: Plätze mit besserer Sicht im Unterrang an der Längsseite kosten üblicherweise zwischen 150 und über 350 £ .

Plätze mit besserer Sicht im Unterrang an der Längsseite kosten üblicherweise zwischen . VIP- und Hospitality-Tickets im Weiterverkauf: Hochwertige Hospitality- oder Premium-Business-Pakete kosten je nach enthaltenen Leistungen häufig mehr als 1.000 £.

Brighton & Hove Albion gegen Brentford in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Brighton & Hove Albion und Brentford

Brighton kommt in den letzten fünf Pflichtspielen auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewann das Team in der Premier League mit 3:0 gegen Arsenal und unterstrich damit seine Offensivqualitäten in dieser Saison. In diesem Zeitraum gewann Brighton zudem auswärts mit 5:0 gegen Coventry City und besiegte Manchester United im Carabao Cup mit 3:2. Die einzige Niederlage war ein 3:4 gegen Chelsea in der Premier League Ende August. In den fünf Spielen erzielte Brighton 14 Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Das Team erspielt sich viele Chancen, zeigte sich defensiv aber auch anfällig.

Brentford kommt in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, drei Unentschieden und keine Niederlage. Das Team blieb damit ungeschlagen, spielte aber dreimal remis. Die überzeugendste Leistung war ein 3:0-Sieg gegen Chelsea in der Premier League im September. Dazu kamen ein 2:2 gegen AFC Bournemouth sowie jeweils ein 1:1 gegen Sunderland und Leeds United. Brentford erzielte in den fünf Partien acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Das Team kann Gegnern gefährlich werden, tat sich aber schwerer damit, konstant gute Ergebnisse zu erzielen.

Brighton & Hove Albion gegen Brentford: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im Februar 2026 statt. Brentford empfing Brighton im Gtech Community Stadium und verlor in der Premier League mit 0:2. Davor hatte Brighton im November 2025 im Amex mit 2:1 gewonnen. In den letzten fünf direkten Duellen der vorliegenden Daten hat Brighton mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Brentford die Nase vorn. Eine Partie endete unentschieden. Die Duelle verliefen relativ offen, doch Brightons jüngste Bilanz in diesem Vergleich verschafft dem Team von Hurzeler vor dem Spiel am Sonntag einen psychologischen Vorteil.