Brest empfängt Paris FC am Freitag, dem 27. November 2026, im Stade Francis le Blé in Brest.

Im jüngsten Aufeinandertreffen am 3. Mai 2026 feierte Paris FC einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Brest. Davor hatte Paris FC im September 2025 auch einen knappen 2:1-Auswärtssieg gegen Brest errungen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Brest gegen Paris FC wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Brest gegen Paris FC in der Ligue 1 angepfiffen?

Das Ligue-1-Spiel zwischen Brest und Paris FC findet im Stade Francis le Blé in Brest statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 27. Nov. 2026 - 14:45 Stade Francis le Blé

Wie kann man Tickets für Brest gegen Paris FC in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Brest und Paris FC gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Standardtickets kauft man am direktesten und sichersten über das offizielle Ticketportal des Heimvereins Stade Brestois. Der freie Verkauf beginnt üblicherweise erst kurz vor dem Spieltermin.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente aus dem Erstverkauf erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Brest gegen Paris FC in der Ligue 1?

Für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Brest und Paris FC gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardtickets / regulärer Eintritt: Ab etwa 30 bis 45 Euro .

Ab etwa . Seitliche Sitzplätze: In der Regel 45 bis 80 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets beim offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Oberrang / eingeschränkte Sicht beim Weiterverkauf: Ab etwa 35 bis 55 Euro.

Ab etwa Premium- / VIP-Hospitality-Pakete: Je nach Hospitality-Kategorie häufig 100 bis über 600 Euro.

Brest gegen Paris FC in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Brest und Paris FC

Brest geht mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das herausragende Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 5:1-Sieg gegen Angers am 10. Oktober. Niederlagen gegen Nizza und Auxerre sowie ein Unentschieden gegen Lille zeigen jedoch, dass es der Mannschaft an Konstanz fehlt. In den fünf Spielen erzielte Brest zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Paris FC verbuchte in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das beeindruckendste Ergebnis war ein 4:3-Sieg gegen Rennes am 18. Oktober. Zudem gewann Paris FC im September mit 2:1 gegen Straßburg. Eine 0:1-Niederlage gegen Lorient und ein 1:2 bei Lens zeigen allerdings, dass die Mannschaft weiterhin anfällig ist. In diesen fünf Spielen erzielte Paris FC acht Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Brest gegen Paris FC: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete am 3. Mai 2026 in der Ligue 1 mit einem 4:0-Heimsieg für Paris FC. Davor gewann Brest im September 2025 beim Gastgeber Paris FC mit 2:1. In den fünf erfassten Duellen stehen für Paris FC und Brest jeweils zwei Siege sowie ein Unentschieden zu Buche. Das jüngste Ergebnis spricht allerdings deutlich für die Gäste.