Brest empfängt Lyon am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stade Francis-le-Blé in Brest.

Historisch gesehen hat Olympique Lyonnais in diesem Erstliga-Duell die Nase vorn: In 20 Begegnungen gab es 7 Siege für Lyon, 3 für Stade Brestois 29 und 10 Unentschieden. Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Liga am 18. Januar 2026 setzte sich Olympique Lyonnais zu Hause trotz einer späten Drangphase von Stade Brestois 29 mit 2:1 durch.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Brest gegen Lyon wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Ligue-1-Spiel Brest gegen Lyon?

Brest gegen Lyon wird am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stade Francis-le-Blé in Brest angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 11:15 Stade Francis le Blé

Wie kann man Tickets für Brest gegen Lyon in der Ligue 1 kaufen?

Für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Brest und Lyon im Stade Francis-Le Blé gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkteste Weg zu Tickets zum Originalpreis führt über die offizielle Online-Ticketplattform von Stade Brestois 29 auf der Vereinswebsite. Dort werden je nach Verfügbarkeit Tickets für Heimspiele angeboten.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Tickets des Vereins vollständig ausverkauft, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Brest gegen Lyon in der Ligue 1?

So staffeln sich die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Brest und Lyon:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten sowie Plätze in den Ecken oder im Oberrang kosten etwa 20 bis 45 Euro .

kosten etwa . P remiumplätze auf der Seiten- oder Haupttribüne kosten in der Regel 50 bis 85 Euro .

kosten in der Regel . VIP- und Hospitality-Pakete können je nach Ausstattung der jeweiligen Lounge 120 bis 250 Euro und mehr kosten.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets über den Verein ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstige Plätze oder Plätze im Oberrang sind je nach allgemeiner Verfügbarkeit meist ab etwa 20 bis 40 Euro erhältlich.

sind je nach allgemeiner Verfügbarkeit meist ab etwa erhältlich. Reguläre Plätze an den Längsseiten kosten zwischen 50 und 120 Euro oder mehr .

kosten zwischen . Stark nachgefragte Plätze im Unterrang oder mit besonders guter Sicht können je nach Angebot und Beliebtheit des Gegners 140 bis 200 Euro und mehr kosten.

Brest gegen Lyon in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Brest und Lyon

Brest geht mit wechselhaften jüngsten Ergebnissen in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Partien holte die Mannschaft einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Zuletzt trennte sich Brest in einem Klub-Freundschaftsspiel 2:2 von Monza, nachdem es zuvor in der Ligue 1 zwei Niederlagen in Folge gegen Auxerre und Paris Saint-Germain gegeben hatte. Der Sieg in diesem Zeitraum gelang auswärts bei Le Havre mit 2:1. In den fünf Spielen erzielte Brest sieben Tore und kassierte ebenso viele. Das zeigt eine Mannschaft, die Chancen kreieren kann, der es defensiv aber an Konstanz mangelt.

Lyons jüngste Form zeichnet ein deutlich anderes Bild. Fonsecas Mannschaft hat von ihren letzten fünf Spielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und keines verloren. Zuletzt feierte sie in der Ligue 1 einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Rennes. Außerdem besiegte Lyon Anderlecht in der Europa League mit 2:1 und Auxerre in der Liga mit 3:1. In diesem Zeitraum erzielte Lyon zehn Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer. Diese Bilanz unterstreicht, warum die Mannschaft nahe der Tabellenspitze steht.

Brest gegen Lyon: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 18. Januar 2026 in der Ligue 1 aufeinander, als Lyon zu Hause mit 2:1 gewann. Von den letzten fünf direkten Duellen entschied Lyon drei für sich, Brest eines. Eine Partie endete unentschieden. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt 17 Tore. Lyons Überlegenheit in diesem Duell sorgt dafür, dass die Mannschaft mit der besseren historischen Bilanz in die Partie am Sonntag geht.