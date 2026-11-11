Brentford empfängt Manchester City am Samstag, dem 5. Desember 2026, im Gtech Community Stadium in London.

Das bislang letzte Ligaduell fand am 9. Mai 2026 im Etihad Stadium statt. Manchester City gewann dort deutlich mit 3:0. Zuvor hatte City im Oktober 2025 in der Saison 2025–26 auswärts im Gtech Community Stadium knapp mit 1:0 gewonnen.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Brentford gegen Manchester City wissen müssen, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und Preise.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Brentford gegen Manchester City?

Brentford gegen Manchester City beginnt am Samstag, dem 5. Desember 2026, im Gtech Community Stadium in London.

Premier League - Spielwoche 14 5. Dez. 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Wie kann man Tickets für Brentford gegen Manchester City in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das kommende Premier-League-Spiel zwischen Brentford und Manchester City gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website von Brentford: Der wichtigste und sicherste Weg zum Kauf offizieller Tickets für die Heimtribünen. Der Zugang hängt von der Mitgliedschaftskategorie und den gesammelten Treuepunkten ab.

Der wichtigste und sicherste Weg zum Kauf offizieller Tickets für die Heimtribünen. Der Zugang hängt von der Mitgliedschaftskategorie und den gesammelten Treuepunkten ab. Offizieller Ticketverkauf von Manchester City: Der vorgesehene Weg für Auswärtsfans, die zum Gtech Community Stadium reisen. Die Tickets werden über das offizielle Fanprogramm von City vergeben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Ticketplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Brentford gegen Manchester City in der Premier League?

Hier finden Sie die Ticketpreise für das kommende Premier-League-Spiel zwischen Brentford und Manchester City:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten üblicherweise zwischen 30 und 65 £ .

Kosten üblicherweise zwischen . Offizielle Hospitality-Pakete: Beginnen bei 379 £.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets beim direkten Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Ticketplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Wiederverkaufsangebote: Beginnen bei etwa 209 £ oder mehr.

Beginnen bei etwa oder mehr. VIP- und Premiumplätze im Wiederverkauf: Die Preise reichen von über 354 £ bis zu mehr als 900 £.

Brentford gegen Manchester City in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Brentford und Manchester City

Brentford hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann der Klub in der Premier League mit 2:0 gegen Nottingham Forest. In dieser Serie spielte Brentford zudem 1:1 gegen Hull City und 2:2 gegen Aston Villa. Brentford verlor mit 1:2 gegen Liverpool und mit 2:3 gegen Sunderland im Carabao Cup. In den fünf Partien erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Manchester City hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, zwei verloren und eines unentschieden gespielt. Zuletzt gewann City in der Champions League mit 3:2 gegen RB Leipzig, nachdem der Klub zuvor in der Premier League mit 0:1 gegen Brighton verloren hatte. In diesem Zeitraum besiegte City AEK Athens mit 5:1 und setzte sich im Carabao Cup gegen Brighton im Elfmeterschießen durch. In den fünf Partien erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Brentford gegen Manchester City: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 9. Mai 2026 statt. Manchester City besiegte Brentford dabei in der Premier League im Etihad Stadium mit 3:0. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann City vier, eines endete unentschieden. Brentford blieb ohne Sieg. Das einzige Unentschieden in dieser Serie gab es im Januar 2025 im Gtech Community Stadium beim 2:2.