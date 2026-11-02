Brentford empfängt Everton am Montag, dem 23. November 2026, im Gtech Community Stadium in London.

Das jüngste Ligaduell der beiden Teams endete im April 2026 im Gtech Community Stadium nach hartem Kampf 2:2. In den letzten fünf Erstligaduellen gewann Brentford zweimal, Everton einmal. Zwei Partien endeten unentschieden.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Brentford gegen Everton wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird das Premier-League-Spiel Brentford gegen Everton angepfiffen?

Brentford gegen Everton findet am Montag, dem 23. November 2026, im Gtech Community Stadium in London statt.

Premier League - Spielwoche 11 23. Nov. 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Wie kann man Tickets für Brentford gegen Everton in der Premier League kaufen?

Für den Ticketkauf zum Spiel Brentford gegen Everton gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Reguläre Eintrittskarten für Heimspiele im Gtech Community Stadium können direkt über Brentfords offizielle Online-Ticketplattform gekauft werden.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Brentford gegen Everton in der Premier League?

So setzen sich die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel Brentford gegen Everton zusammen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Regulärer Erwachsenenpreis: Je nach Tribüne und Sitzplatzkategorie liegt der Preis pro Ticket üblicherweise bei etwa 30 bis 85 Pfund .

Je nach Tribüne und Sitzplatzkategorie liegt der Preis pro Ticket üblicherweise bei etwa . Ermäßigte Preise: Für Jugendliche unter 18 Jahren und Senioren gibt es günstigere Preiskategorien, die in der Regel bei etwa 15 bis 25 Pfund beginnen.

Für Jugendliche unter 18 Jahren und Senioren gibt es günstigere Preiskategorien, die in der Regel bei etwa beginnen. Offizielle Hospitality-Pakete: Premium-Pakete für den Spieltag direkt vom Verein beginnen bei etwa 230 Pfund. Pakete mit erweitertem Gastronomieangebot und exklusiveren Sitzplätzen kosten mehr.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Angebotspreise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Reguläre Weiterverkaufsangebote: Die Einstiegspreise für Plätze auf oberen Rängen oder an den Stirnseiten liegen bei etwa 65 bis 75 Pfund .

Die Einstiegspreise für Plätze auf oberen Rängen oder an den Stirnseiten liegen bei etwa . Längsseiten und Premiumplätze auf unteren Rängen: Je nach genauem Block und Nachfrage liegen die Preise häufig bei durchschnittlich 110 bis über 150 Pfund .

Je nach genauem Block und Nachfrage liegen die Preise häufig bei durchschnittlich . VIP-Tickets und begehrte Weiterverkaufsangebote: Premiumplätze oder selten angebotene Plätze in bestimmten Blöcken können bei hochkarätigen Spielen 300 bis über 1.000 Pfund kosten.

Brentford gegen Everton in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Brentford und Everton

Brentford hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor das Team in der Premier League mit 1:2 gegen Liverpool. Gegen Aston Villa und AFC Bournemouth spielte Brentford jeweils 2:2. Der 3:0-Sieg gegen Chelsea war das beste Ergebnis in diesem Zeitraum. Zudem kam Brentford im Carabao Cup durch einen 2:1-Auswärtssieg gegen Reading weiter. In diesen fünf Spielen erzielte Brentford neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Everton hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt unterlag das Team in der Premier League Chelsea mit 0:2. Gegen Hull City spielte Everton 2:2. Zu den positiven Ergebnissen zählen ein 1:0-Sieg gegen Ipswich Town und ein Sieg mit demselben Ergebnis gegen Wolverhampton Wanderers im Carabao Cup. In diesen fünf Spielen blieb Everton zweimal ohne Gegentor.

Brentford gegen Everton: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete im April 2026 im Gtech Community Stadium mit 2:2. Das Ergebnis spiegelt wider, wie umkämpft diese Begegnung ist. In den letzten fünf Premier-League-Duellen gewann Brentford zweimal und Everton einmal, zwei Partien endeten unentschieden. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt 14 Tore.