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So bekommt Ihr Tickets für Brentford gegen Arsenal: Premier-League-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Brentford trifft in der Premier League auf Arsenal. So sichert Ihr Euch Tickets für das Spiel.

Brentford empfängt Arsenal am Mittwoch, dem 2. Dezember 2026, im Gtech Community Stadium in London.

Zuletzt trafen die beiden Klubs im Februar 2026 in der Premier League im Gtech Community Stadium aufeinander. Die Partie endete nach hartem Kampf 1:1. Zuvor hatte Arsenal Brentford im Dezember 2025 zu Hause mit 2:0 besiegt.

Bei GOAL erfahren Sie alles, was Sie über Tickets für Brentford gegen Arsenal wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Brentford gegen Arsenal?

Das Spiel zwischen Brentford und Arsenal beginnt am Mittwoch, dem 2. Dezember 2026, im Gtech Community Stadium in London.

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Premier League - Spielwoche 13
Gtech Community Stadium

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Brentford gegen Arsenal kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Brentford und Arsenal gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Wer eine My Bees Membership besitzt, kann Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von Brentford kaufen. Da für diese Spielkategorie eine hohe Nachfrage besteht, erfolgt der Verkauf üblicherweise in Phasen, die sich nach den Ticket Access Points (TAPs) richten.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Brentford gegen Arsenal?

Hier sind die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Brentford und Arsenal:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Regulärer Preis für Eintrittskarten: In der Regel zwischen 50 und 85 Pfund.
  • Offizielle Hospitality-Pakete: In der Regel ab 150 bis über 350 Pfund.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets im Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

  • Standardplätze: Beginnen im Allgemeinen bei etwa 90 bis über 150 Pfund.
  • Premiumplätze oder Plätze an der Mittellinie: Beginnen im Allgemeinen bei etwa 250 bis über 400 Pfund.

Brentford gegen Arsenal in der Premier League: Alles Wissenswerte

Brentford gegen Arsenal: Die aktuelle Form

Brentford holte in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Dabei erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Zuletzt spielte Brentford in der Premier League bei Hull City 1:1, nachdem es zuvor eine 1:2-Niederlage gegen Liverpool gegeben hatte. Das herausragende Ergebnis in dieser Serie war ein 3:0-Sieg gegen Chelsea in der Premier League. Gegen Aston Villa spielte Brentford zudem 2:2.

Arsenal kommt in den vergangenen fünf Spielen auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt spielte die Mannschaft im Carabao Cup gegen Fleetwood Town 1:1 und verlor anschließend im Elfmeterschießen mit 3:5. Davor besiegte Arsenal Everton in der Premier League mit 2:0, spielte in der Champions League 2:2 gegen Bayern München und gewann bei Nottingham Forest mit 1:0. In dieser Serie setzte sich Arsenal außerdem in einem europäischen Wettbewerb mit 3:0 gegen Lille durch.

BRE

BRE - Form

LIV
N1-2
HUL
U1-1
SUN
N3-2
NFO
S2-0
BHA
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ARS

ARS - Form

EVE
S2-0
FLE
N1-1
LIV
S0-1
SLP
S1-2
HUL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Brentford gegen Arsenal: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs im Februar 2026 in der Premier League im Gtech Community Stadium aufeinander. Die Partie endete 1:1. Davor besiegte Arsenal Brentford im Dezember 2025 zu Hause mit 2:0. In den vergangenen fünf erfassten Premier-League-Duellen hat Arsenal mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg für Brentford und zwei Unentschieden die bessere Bilanz. Dazu zählt auch ein 3:1-Sieg von Arsenal im Gtech Community Stadium im Januar 2025.

Head to Head

BrentfordUnentschiedenFC Arsenal
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4Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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