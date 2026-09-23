Die UEFA Nations League kehrt mit einem internationalen Duell unter hohem Druck zurück, wenn Bosnien und Herzegowina Rumänien im Bilino-Polje-Stadion in Zenica empfängt. Beide europäischen Nationen treffen in einem entscheidenden Gruppenspiel aufeinander, das enorme Auswirkungen auf den Aufstieg und wichtige Punkte für die Turnierwertung hat.

GOAL liefert alle notwendigen Details zu Tickets für den Spieltag, Sitzplatzkategorien, Preisstufen und direkte Hinweise dazu, wie Sie sich Ihre Plätze sichern können.

Wann ist der Anstoß von Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien in der UEFA Nations League B?

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien findet im Bilino-Polje-Stadion in Zenica statt, die Anstoßzeit wird näher am Termin bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Wo kann man Tickets für Bosnien gegen Rumänien kaufen?

Offizielle Erstmarkt-Tickets werden direkt über das offizielle Portal des Fußballverbands von Bosnien und Herzegowina, BHFF Fans, vertrieben, das die reguläre Freigabe von Eintrittskarten für Heimspiele in Zenica abwickelt. Fans sollten die offizielle Plattform frühzeitig prüfen, um sich Standardtickets zu sichern, sobald die öffentlichen Kontingente freigeschaltet werden.

Sollten die Erstmarktverkäufe komplett ausverkauft sein oder bestimmte Sitzplatzkategorien auf dem offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sein, sind Sekundärmarktplattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Bosnien gegen Rumänien?

Standard-Einzeltickets im offiziellen Ticketportal beginnen bei ungefähr 20 € für Plätze im allgemeinen Bereich hinter den Toren im Bilino-Polje-Stadion.

Auf dem Sekundärmarkt bei Ticombo beginnen die Einstiegspreise bei rund 125 €, wenn die regulären Kontingente auf den primären Ticketplattformen ausverkauft sind.

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien in der UEFA Nations League B: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien

Bosnien und Herzegowina geht mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen die Vereinigten Staaten bei der Weltmeisterschaft, zuvor besiegte das Team im Turnier Katar mit 3:1. Außerdem gab es in diesem Lauf jeweils ein 1:1 gegen Kanada und Panama. In diesen fünf Spielen erzielte Bosnien sechs Tore und kassierte acht.

Rumänien kommt in den letzten fünf Partien auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Resultat war ein 2:1-Sieg gegen Wales, davor gab es ein 1:1 gegen Georgien. Zuvor verlor die Mannschaft gegen die Slowakei und die Türkei, während ein 7:1 gegen San Marino als deutlichstes Ergebnis dieses Zeitraums steht. Das Team von Hagi erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte vier, was ihm vor dieser Partie eine deutlich stärkere Defensivbilanz als dem Gegner verleiht.

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand im November 2025 statt, als Bosnien und Herzegowina Rumänien zu Hause in einem WM-Qualifikationsspiel mit 3:1 besiegte. Rumänien hatte das Hinspiel zuvor im selben Jahr gewonnen und Bosnien im März 2025 in Bukarest mit 1:0 geschlagen. In den fünf direkten Duellen, die verzeichnet sind, ist die Bilanz eng, zu den früheren Begegnungen zählen auch zwei Spiele in der Nations League im Jahr 2022 und ein Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2011. Rumänien hat sich auf heimischem Boden im Allgemeinen besser geschlagen, doch Bosniens jüngster Sieg in Zenica zeigt, dass der Heimvorteil in diesem Duell real ist.



