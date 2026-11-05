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UEFA Nations League B
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So bekommt ihr Tickets für Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien: Preise für die UEFA Nations League B, Spielinformationen, Last-Minute-Ticketverkauf und mehr

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UEFA Nations League B
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Rumänien

Bosnien und Herzegowina trifft in der Liga B der UEFA Nations League auf Rumänien. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Die UEFA Nations League ist zurück: Bosnien und Herzegowina empfängt Rumänien im Bilino-Polje-Stadion in Zenica zu einem wichtigen Länderspiel. Für beide europäischen Nationen stehen in dieser entscheidenden Gruppenpartie wichtige Punkte und der mögliche Aufstieg auf dem Spiel.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Ticketverkauf, zu den Sitzplatzkategorien und Preisen sowie dazu, wie ihr euch Plätze sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien in der UEFA Nations League B?

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien findet im Bilino-Polje-Stadion in Zenica statt. Die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

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UEFA Nations League B - Spielwoche 6
Bilino Polje Stadium

Wo kann man Tickets für Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien kaufen?

Offizielle Tickets werden direkt über BHFF Fans verkauft, das offizielle Portal des Fußballverbands von Bosnien und Herzegowina. Dort werden reguläre Eintrittskarten für Heimspiele in Zenica angeboten. Fans sollten die Plattform frühzeitig prüfen, um sich Karten zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Wenn die Tickets im regulären Verkauf vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sind, können Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Alternative sein.

Wie viel kosten Tickets für Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien?

Reguläre Einzelkarten kosten im offiziellen Ticketportal ab etwa 20 Euro für Plätze hinter den Toren im Bilino-Polje-Stadion.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei rund 125 Euro, wenn die regulären Karten bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien: Die Form

Bosnien und Herzegowina geht mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt verlor das Team bei der Weltmeisterschaft mit 0:2 gegen die USA, hatte zuvor im Turnier aber Katar mit 3:1 besiegt. Gegen Kanada und Panama spielte es jeweils 1:1. In diesen fünf Partien erzielte Bosnien sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Rumänien verzeichnete in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann das Team mit 2:1 gegen Wales, davor spielte es 1:1 gegen Georgien. Zuvor verlor Rumänien sowohl gegen die Slowakei als auch gegen die Türkei. Der höchste Sieg in diesem Zeitraum war ein 7:1 gegen San Marino. Hagi und sein Team erzielten in den fünf Partien elf Tore und kassierten vier Gegentreffer. Damit weist Rumänien vor diesem Spiel eine deutlich bessere Defensivbilanz auf als der Gegner.

BIH

BIH - Form

USA
N2-0
POL
U0-0
ROU
S2-4
SWE
U1-1
POL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ROU

ROU - Form

WAL
S2-1
SWE
N2-1
BIH
N2-4
POL
N6-0
SWE
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Mannschaften trafen zuletzt im November 2025 aufeinander. Damals gewann Bosnien und Herzegowina zu Hause ein WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien mit 3:1. Das Hinspiel im März 2025 hatte Rumänien in Bukarest mit 1:0 gewonnen. In den fünf erfassten direkten Duellen ging es eng zu. Dazu zählen auch zwei Begegnungen in der Nations League 2022 und ein EM-Qualifikationsspiel 2011. Rumänien schnitt zu Hause insgesamt besser ab, doch Bosniens jüngster Sieg in Zenica zeigt, dass der Heimvorteil bei diesem Duell eine Rolle spielt.

Head to Head

Bosnien und HerzegowinaUnentschiedenRumänien
4
0
1
UEFA Nations League B
Rumänien badge
Rumänien
ROU
2
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
4
END
WM-Qualifikation
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
3
Rumänien badge
Rumänien
ROU
1
END
WM-Qualifikation
Rumänien badge
Rumänien
ROU
0
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
1
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UEFA Nations League B
Rumänien badge
Rumänien
ROU
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Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
1
END
UEFA Nations League B
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
1
Rumänien badge
Rumänien
ROU
0
END
10Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

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