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UEFA Nations League B
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So bekommt Ihr Tickets für Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien: Preise für das Spiel in der UEFA Nations League B, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Rumänien

Bosnien und Herzegowina trifft in der UEFA Nations League B auf Rumänien. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Die UEFA Nations League kehrt mit einem brisanten Länderspiel zurück: Bosnien und Herzegowina empfängt Rumänien im Bilino-Polje-Stadion in Zenica. Für beide europäischen Nationen geht es in diesem wichtigen Gruppenspiel um Punkte und den Aufstieg.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu Tickets für den Spieltag, Platzkategorien und Preisen sowie eine Anleitung, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien in der UEFA Nations League B?

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien findet im Bilino-Polje-Stadion in Zenica statt. Die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

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UEFA Nations League B - Spielwoche 6
Bilino Polje Stadium

Wo kann man Tickets für Bosnien gegen Rumänien kaufen?

Offizielle Tickets im Erstverkauf werden direkt über BHFF Fans vertrieben, das offizielle Portal des Fußballverbands von Bosnien und Herzegowina. Dort werden reguläre Eintrittskarten für Heimspiele in Zenica angeboten. Fans sollten die offizielle Plattform frühzeitig prüfen, um sich Tickets zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Wenn die Tickets im Erstverkauf vollständig ausverkauft sind oder bestimmte Platzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Alternative.

Wie viel kosten Tickets für Bosnien gegen Rumänien?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten für Plätze hinter den Toren im Bilino-Polje-Stadion ab etwa 20 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei etwa 125 Euro, wenn die regulären Kontingente im Erstverkauf ausverkauft sind.

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien: Die Form

Bosnien und Herzegowina geht mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt verlor das Team bei der Weltmeisterschaft mit 0:2 gegen die USA, hatte zuvor im Turnier aber Katar mit 3:1 besiegt. In diesem Zeitraum spielte es außerdem sowohl gegen Kanada als auch gegen Panama 1:1. In den fünf Partien erzielte Bosnien sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Rumänien kommt in den letzten fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann das Team mit 2:1 gegen Wales, davor spielte es 1:1 gegen Georgien. Zuvor verlor Rumänien sowohl gegen die Slowakei als auch gegen die Türkei. Der 7:1-Sieg gegen San Marino war das deutlichste Ergebnis in diesem Zeitraum. Hagis Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte vier Gegentreffer. Damit weist sie vor dem Spiel eine deutlich bessere Defensivbilanz auf als ihr Gegner.

BIH

BIH - Form

USA
N2-0
POL
U0-0
ROU
S2-4
SWE
U1-1
POL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ROU

ROU - Form

WAL
S2-1
SWE
N2-1
BIH
N2-4
POL
N6-0
SWE
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im November 2025 statt, als Bosnien und Herzegowina Rumänien zu Hause in einem WM-Qualifikationsspiel mit 3:1 besiegte. Das Hinspiel hatte Rumänien im März 2025 in Bukarest mit 1:0 gegen Bosnien gewonnen. In den fünf erfassten direkten Duellen ging es eng zu. Dazu zählen auch zwei Begegnungen in der Nations League 2022 und ein EM-Qualifikationsspiel 2011. Rumänien schnitt auf heimischem Boden im Allgemeinen besser ab, doch Bosniens jüngster Sieg in Zenica zeigt, dass der Heimvorteil bei dieser Begegnung eine Rolle spielt.

Head to Head

Bosnien und HerzegowinaUnentschiedenRumänien
4
0
1
UEFA Nations League B
Rumänien badge
Rumänien
ROU
2
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
4
END
WM-Qualifikation
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
3
Rumänien badge
Rumänien
ROU
1
END
WM-Qualifikation
Rumänien badge
Rumänien
ROU
0
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
1
END
UEFA Nations League B
Rumänien badge
Rumänien
ROU
4
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
1
END
UEFA Nations League B
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
1
Rumänien badge
Rumänien
ROU
0
END
10Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

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