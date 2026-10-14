Borussia Mönchengladbach empfängt Paderborn am Samstag, 31. Oktober 2026, im Ista-Borussia-Park in Mönchengladbach.

Ihr letztes Pflichtspiel in der Liga fand im Juni 2020 statt. Borussia Mönchengladbach feierte dabei auswärts einen ungefährdeten 3:1-Sieg. Paderborns letzter Erfolg gegen Gladgladbach datiert aus einem Freundschaftsspiel im Juli 2021, das Paderborn im BORUSSIA-PARK mit 3:1 gewann.

Bei GOAL erfahrt ihr alles, was ihr über Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Paderborn wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen Paderborn?

Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Paderborn beginnt am Samstag, 31. Oktober 2026, im Ista-Borussia-Park in Mönchengladbach.

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen Paderborn kaufen?

Für das anstehende Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und SC Paderborn gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Bei Borussia Mönchengladbach könnt ihr euch direkt über den offiziellen Ticketverkauf, den Vorverkauf für Mitglieder und die Verfügbarkeit an den Stadionkassen des BORUSSIA-PARK informieren.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Was kosten Tickets für das Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen Paderborn?

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze (Blöcke der Nordkurve und Südkurve): Reguläre Heimstehplätze kosten im Erstverkauf für Mitglieder in der Regel 19 € bis 30 € .

Sitzplätze der Kategorie 2 (Oberränge und Eckbereiche): An den Kassen des Vereins kosten sie üblicherweise 35 € bis 55 € .

Sitzplätze der Kategorie 1 (Längsseitentribünen wie Osttribüne und Westtribüne): Je nach Block und Sicht kosten sie in der Regel 60 € bis 95 € .

VIP- und Business-Sitzplätze: Die Preise für Premium-Hospitality- und Lounge-Angebote reichen von 150 € bis 300 € und mehr .

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die von der Marktnachfrage abhängen:

Günstige Tickets und sichere Stehplätze: Für weniger gefragte Bereiche oder Oberränge beginnen die Preise bei etwa 18 € bis 75 € .

Reguläre Sitzplätze (Kategorie 2): Die Preise beginnen bei ungefähr 60 € bis 95 € pro Ticket.

Premium- und Längsseitensitzplätze (Kategorie 1 / Osttribüne / Westtribüne): Die Preise liegen bei 105 € bis 245 € und mehr .

VIP- und Hospitality-Pakete: Hochwertige Business-Lounge-Pakete können je nach Verfügbarkeit und Anbieter 1.700 € und mehr kosten.

Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen Paderborn: Alles Wissenswerte

Borussia Mönchengladbach gegen Paderborn: Die Form

Gladbach geht in schwacher Form in die Partie und hat nur eines der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Dieser einzige Sieg gelang in einem Freundschaftsspiel gegen Sportfreunde Siegen, während in der Bundesliga im selben Zeitraum vier Niederlagen zu Buche stehen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 3:4-Niederlage gegen Mainz. Auch das 0:5 gegen Freiburg Anfang September unterstreicht die defensive Anfälligkeit, die Blessin beheben muss. In diesen fünf Spielen erzielte Gladbach sechs Tore und kassierte 14 Gegentreffer.

Paderborns jüngste Bilanz ist erfreulicher. Die Mannschaft hat zwei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, darunter beim jüngsten Auftritt ein 3:1 in der Bundesliga gegen Hoffenheim. Auch ein torloses Unentschieden gegen Mainz und ein Sieg im DFB-Pokal gegen 1. FC Phoenix Luebeck gehören zu dieser Serie. Kettemanns Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Borussia Mönchengladbach gegen Paderborn: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine war ein Freundschaftsspiel im Juli 2021, das Paderborn im Ista-Borussia-Park mit 3:1 gewann. In den letzten fünf Begegnungen über alle Wettbewerbe hinweg hat Gladbach mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Paderborn die bessere Bilanz. In den Bundesligaduellen war Gladbach besonders erfolgreich und gewann alle drei im Datensatz aufgeführten Pflichtspiele.