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So bekommt ihr Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt: DFB-Pokal-Ticketpreise, Spielinformationen, kurzfristiger Ticketverkauf und mehr

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Borussia Mönchengladbach trifft im DFB-Pokal auf Darmstadt. So sichert ihr euch eure Tickets.

Borussia Mönchengladbach empfängt Darmstadt am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Die letzten Pflichtspielduelle der beiden Teams fanden in der Bundesliga-Saison 2023/24 statt und endeten beide unentschieden. Im September 2023 trennten sie sich im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt nach einer spannenden Partie 3:3. Im Februar 2024 folgte im Borussia-Park ein torloses 0:0.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Darmstadt?

Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt findet am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach statt.

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Wie kann man Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt im DFB-Pokal kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Darmstadt gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine (Erstmarkt): Auf den offiziellen Websites von Borussia Mönchengladbach, dem Gastgeber im Borussia-Park, und des SV Darmstadt 98 könnt Ihr Euch über den Vorverkauf für Mitglieder und den freien Verkauf informieren. Beim direkten Kauf über die Vereine zahlt Ihr den offiziellen Ticketpreis und erhaltet ein gültiges Ticket.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Ticketplattformen wie Ticombo finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende DFB-Pokalspiele kaufen und verkaufen, wenn die offiziellen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt im DFB-Pokal?

Die Ticketpreise für das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Darmstadt im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Stehplätze / sichere Stehplätze: 15 bis 20 Euro
  • Reguläre Sitzplätze (Ober- und Unterrang): 30 bis 60 Euro
  • VIP- / Hospitality-Pakete: 150 bis über 300 Euro

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Ticketplattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Reguläre Sitzplätze / allgemeiner Einlass: 45 bis über 120 Euro
  • Premium-Sitzplätze / Sitzplätze an der Längsseite: 130 bis über 250 Euro

Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt im DFB-Pokal: Alles Wissenswerte

Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt: Die Form

Borussia Mönchengladbach hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es in der Bundesliga ein 0:0 gegen Paderborn, nachdem Gladbach im DFB-Pokal mit 2:0 gegen den Karlsruher SC gewonnen hatte. Der Höhepunkt dieser Serie war ein 3:2-Auswärtssieg in der Bundesliga beim VfB Stuttgart. Die Niederlagen gegen Hoffenheim (1:2) und den FC Köln (1:2) zeigen allerdings die Schwankungen, an denen Blessin arbeitet.

Darmstadt holte aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Zuletzt spielte die Mannschaft in der 2. Bundesliga 1:1 gegen Magdeburg, im DFB-Pokal gewann sie mit 2:0 gegen Elversberg. Den Tiefpunkt dieser Phase bildet die 0:4-Heimniederlage gegen den Karlsruher SC. Insgesamt erzielte Darmstadt in den fünf Spielen sieben Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

BMG

BMG - Form

TSG
N1-2
VFB
S2-3
KSC
S2-0
SCP
U0-0
HSV
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SVD

SVD - Form

KSC
N4-0
FCP
U0-0
ELV
S0-2
FCM
U1-1
FCN
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
3/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im Februar 2024 statt, als Borussia Mönchengladbach und Darmstadt sich im Borussia-Park in der Bundesliga 0:0 trennten. Zuvor hatten sie im September 2023 beim Heimspiel der Darmstädter gegen Gladbach 3:3 gespielt. In den vergangenen fünf dokumentierten Begegnungen hatte keine Mannschaft die Oberhand: Gladbach gewann einmal, Darmstadt ebenfalls einmal, hinzu kamen drei Unentschieden.

Head to Head

GladbachUnentschiedenDarmstadt
0
4
1
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
0
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
0
END
Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
3
Gladbach badge
Gladbach
BMG
3
END
Deutschland DFB-Pokal
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
2
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
2
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
2
END
Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
0
Gladbach badge
Gladbach
BMG
0
END
6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

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