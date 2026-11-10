Borussia Mönchengladbach empfängt Darmstadt am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Die letzten Pflichtspielduelle der beiden Teams fanden in der Bundesliga-Saison 2023/24 statt und endeten beide unentschieden. Im September 2023 trennten sie sich im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt nach einer spannenden Partie 3:3. Im Februar 2024 folgte im Borussia-Park ein torloses 0:0.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Darmstadt?

Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt findet am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach statt.

Wie kann man Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt im DFB-Pokal kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Darmstadt gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine (Erstmarkt): Auf den offiziellen Websites von Borussia Mönchengladbach, dem Gastgeber im Borussia-Park, und des SV Darmstadt 98 könnt Ihr Euch über den Vorverkauf für Mitglieder und den freien Verkauf informieren. Beim direkten Kauf über die Vereine zahlt Ihr den offiziellen Ticketpreis und erhaltet ein gültiges Ticket.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Ticketplattformen wie Ticombo finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende DFB-Pokalspiele kaufen und verkaufen, wenn die offiziellen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt im DFB-Pokal?

Die Ticketpreise für das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Darmstadt im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze / sichere Stehplätze: 15 bis 20 Euro

15 bis 20 Euro Reguläre Sitzplätze (Ober- und Unterrang): 30 bis 60 Euro

30 bis 60 Euro VIP- / Hospitality-Pakete: 150 bis über 300 Euro

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Ticketplattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze / allgemeiner Einlass: 45 bis über 120 Euro

45 bis über 120 Euro Premium-Sitzplätze / Sitzplätze an der Längsseite: 130 bis über 250 Euro

Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt im DFB-Pokal: Alles Wissenswerte

Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt: Die Form

Borussia Mönchengladbach hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es in der Bundesliga ein 0:0 gegen Paderborn, nachdem Gladbach im DFB-Pokal mit 2:0 gegen den Karlsruher SC gewonnen hatte. Der Höhepunkt dieser Serie war ein 3:2-Auswärtssieg in der Bundesliga beim VfB Stuttgart. Die Niederlagen gegen Hoffenheim (1:2) und den FC Köln (1:2) zeigen allerdings die Schwankungen, an denen Blessin arbeitet.

Darmstadt holte aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Zuletzt spielte die Mannschaft in der 2. Bundesliga 1:1 gegen Magdeburg, im DFB-Pokal gewann sie mit 2:0 gegen Elversberg. Den Tiefpunkt dieser Phase bildet die 0:4-Heimniederlage gegen den Karlsruher SC. Insgesamt erzielte Darmstadt in den fünf Spielen sieben Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im Februar 2024 statt, als Borussia Mönchengladbach und Darmstadt sich im Borussia-Park in der Bundesliga 0:0 trennten. Zuvor hatten sie im September 2023 beim Heimspiel der Darmstädter gegen Gladbach 3:3 gespielt. In den vergangenen fünf dokumentierten Begegnungen hatte keine Mannschaft die Oberhand: Gladbach gewann einmal, Darmstadt ebenfalls einmal, hinzu kamen drei Unentschieden.