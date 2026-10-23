Dieses Duell ist eine seltene Begegnung auf europäischer Bühne: In offiziellen UEFA-Wettbewerben sind die beiden Klubs noch nie aufeinandergetroffen. Ihr einziges bisheriges Aufeinandertreffen war ein Vereinsfreundschaftsspiel am 1. August 2015, das Borussia Dortmund mit 2:0 gewann.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Borussia Dortmund gegen Real Betis wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Champions-League-Spiel Borussia Dortmund gegen Real Betis?

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Real Betis wird am Mittwoch, dem 4. November 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Wie kann man Tickets für das Champions-League-Spiel Borussia Dortmund gegen Real Betis kaufen?

Für Tickets zum bevorstehenden Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Real Betis im Signal Iduna Park stehen Euch mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, vom offiziellen Ticketverkauf des Klubs bis hin zu Zweitmarkt- und Hospitality-Anbietern:

Offizieller BVB-Ticketshop und Losverfahren: Ihr könnt Tickets direkt über die offizielle Website von Borussia Dortmund kaufen. Bei stark nachgefragten Champions-League-Spielen setzt der BVB in der Regel auf ein Anfrage- oder Losverfahren statt auf einen direkten Verkauf nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten dabei vorrangigen Zugang.

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Karten des Klubs vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel Borussia Dortmund gegen Real Betis?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Real Betis variieren je nach Verkaufskanal, Sitzplatzkategorie und Nachfrage.

1. Offizielle Verkaufskanäle des Klubs

Oberrang / günstige Plätze (Kategorie 4): Reguläre Plätze im Oberrang oder mit eingeschränkter Sicht kosten in der Regel ab etwa 40 € bis 60 € . Bei stark nachgefragten Europapokalspielen sind die Karten über die offiziellen Verlosungen für Mitglieder allerdings schnell vergriffen.

Plätze im mittleren Preissegment (Kategorien 2 & 3): Reguläre Plätze in zentraler Lage und entlang der Seitenlinie kosten im Allgemeinen zwischen 80 € und 150 € .

Beste Plätze im Unterrang & VIP-Hospitality: Hochwertige Plätze im Unterrang und offizielle VIP-Pakete mit Zugang zur Lounge kosten zwischen 250 € und über 500 € .

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über die offiziellen Verkaufskanäle des Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang & günstigste Wiederverkaufstickets: Die Einstiegspreise liegen je nach Verfügbarkeit im Allgemeinen bei etwa 80 € bis 130 € .

Reguläre Plätze entlang der Seitenlinie (Kategorien 1 & 2): Plätze im mittleren Preissegment und auf den Längstribünen kosten üblicherweise 200 € bis über 400 € .

Premiumplätze & Hospitality-Angebote im Wiederverkauf: Besonders gute Plätze im Unterrang oder Paketangebote von Wiederverkäufern kosten häufig zwischen 450 € und über 700 € .

Borussia Dortmund gegen Real Betis in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Borussia Dortmund und Real Betis

Borussia Dortmund geht in herausragender Form in die Partie. Der BVB gewann seine letzten fünf Spiele wettbewerbsübergreifend allesamt, erzielte dabei 13 Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer. Zuletzt feierte Dortmund einen 3:0-Sieg gegen Paderborn in der Bundesliga, außerdem gewann der Klub in der Champions League mit 3:2 gegen Villarreal. Zwei Spiele ohne Gegentor in den vergangenen fünf Partien unterstreichen die defensive Stabilität von Kovacs Mannschaft.

Real Betis hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und in diesem Zeitraum nicht verloren. Zuletzt gab es in LaLiga ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruna. Im selben Zeitraum gelangen zudem Siege gegen Getafe, Villarreal und Real Madrid. Betis erzielte in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte vier Gegentreffer. Besonders hervor sticht der 3:2-Sieg gegen Lille in der Champions League.

Borussia Dortmund gegen Real Betis: Der direkte Vergleich

Das einzige dokumentierte Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und Real Betis fand am 1. August 2015 in einem Vereinsfreundschaftsspiel statt. Dortmund gewann zu Hause mit 2:0. Abgesehen von dieser einen Partie in der Saisonvorbereitung haben die beiden Klubs noch nie in einem Pflichtspiel gegeneinander gespielt.