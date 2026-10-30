Borussia Dortmund empfängt Elversberg am Samstag, 7. November 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund.

Borussia Dortmund traf früher in unteren Spielklassen auf Elversbergs Reservemannschaft und besiegte im Oktober 1981 die erste Mannschaft im DFB-Pokal mit 4:1. Elversberg hat sich unterdessen in seiner ersten Bundesliga-Saison als schwieriger Gegner erwiesen und gegen etablierte Klubs bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Borussia Dortmund gegen Elversberg wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß beim Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen Elversberg?

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Elversberg wird am Samstag, 7. November 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Wie kann man Tickets für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen Elversberg kaufen?

Wer sich Tickets für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und der SV Elversberg im Signal Iduna Park sichern möchte, hat mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller BVB-Ticketshop: Der zuverlässigste und günstigste Weg, Tickets zum regulären Preis zu kaufen, führt über die offizielle Website von Borussia Dortmund. In der Regel werden die Tickets zunächst exklusiv an Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber verkauft, bevor verbleibende Plätze für alle Fans erhältlich sind.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen Elversberg?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und der SV Elversberg hängen davon ab, ob Ihr die Karten über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze (Gelbe Wand / übrige Stehplätze): Kosten in der Regel etwa 19,00 € .

Kosten in der Regel etwa . Sitzplätze der Kategorie 4: Reguläre Plätze auf den oberen Rängen kosten direkt beim Verein meist ab etwa 57,00 € .

Reguläre Plätze auf den oberen Rängen kosten direkt beim Verein meist ab etwa . Sitzplätze der Kategorien 1 bis 3: Reguläre Sitzplätze in bevorzugter Lage auf den unteren und mittleren Rängen kosten zum Originalpreis in der Regel zwischen 65,00 € und 85,00 € .

Reguläre Sitzplätze in bevorzugter Lage auf den unteren und mittleren Rängen kosten zum Originalpreis in der Regel zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Beginnen bei ungefähr 535,50 € pro Person. Darin enthalten sind gepolsterte Sitzplätze in bevorzugter Lage und Catering.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets beim Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Weiterverkauf regulärer Tickets: Gewöhnliche Plätze auf den oberen Rängen oder Stehplätze für dieses Spiel kosten je nach aktuellem Angebot und Nachfrage meist ab etwa 50,00 € bis 70,00 € .

Gewöhnliche Plätze auf den oberen Rängen oder Stehplätze für dieses Spiel kosten je nach aktuellem Angebot und Nachfrage meist ab etwa . Weiterverkauf von Plätzen an der Längsseite und in bevorzugter Lage: Sitzplätze an der Seitenlinie mit besserer Sicht kosten häufig 100,00 € bis über 180,00 €.

Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen Elversberg: Alles Wissenswerte

Borussia Dortmund gegen Elversberg: Die Form

Borussia Dortmund hat seine letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen, dabei 14 Tore erzielt und fünf kassiert. Zuletzt gab es in der Bundesliga einen 1:0-Sieg beim VfB Stuttgart. In diesem Zeitraum gewann Dortmund zudem in der Champions League mit 3:2 gegen Villarreal. Zu den weiteren Ergebnissen dieser Serie zählen ein 3:0 gegen Paderborn und ein 2:3-Auswärtssieg bei Hoffenheim. In zwei der letzten fünf Spiele blieb Dortmund ohne Gegentor.

Elversberg verbuchte in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft ein Freundschaftsspiel gegen Waldhof Mannheim mit 1:2. Das letzte Pflichtspiel endete in der Bundesliga mit einem 0:0 gegen Schalke 04. Zuvor gewann Elversberg mit 4:3 bei Borussia Mönchengladbach und mit 3:2 gegen Bayer Leverkusen, verlor allerdings auch mit 1:2 gegen Bayern München.

Borussia Dortmund gegen Elversberg: Die letzten direkten Duelle

Zu den letzten fünf Begegnungen zwischen Borussia Dortmund und Elversberg liegen keine Daten vor. Weitere Informationen zu früheren Duellen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.