Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt am Samstag, 24. Oktober 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund.

Im direkten Vergleich hatte Dortmund zuletzt die Oberhand. Dazu zählt ein packender 3:2-Sieg im letzten Heimspiel gegen Frankfurt. Die Begegnungen der beiden Teams sind traditionell temporeich und torreich: In den letzten fünf Duellen fielen insgesamt 22 Tore.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga angepfiffen?

Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt am Samstag, 24. Oktober 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund.

Bundesliga - Spielwoche 7 24. Okt. 2026 - 12:30 Signal Iduna Park

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt kaufen?

Für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt im Signal Iduna Park gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielles BVB-Ticketportal : Mitglieder von Borussia Dortmund erhalten im Vorverkauf zuerst Zugang zu den Tickets. Bei stark nachgefragten Spielen wie dem gegen Eintracht Frankfurt sind die Karten oft schon im Mitgliederverkauf ausverkauft, bevor sie in den freien Verkauf gelangen.

Offizieller BVB-Zweitmarkt: Er ist in die offizielle Ticketplattform des BVB integriert. Dauerkarteninhaber, die nicht zum Spiel kommen können, können ihre Plätze dort sicher zum offiziellen Nennwert weiterverkaufen.

2. Ticket-Zweitmärkte

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft sind, finden sich Tickets für den regulären Stadionbesuch häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub . Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt?

Die Ticketpreise für Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt im Signal Iduna Park unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Ihr Tickets zum Nennwert über die offiziellen Vereinskanäle oder Karten auf dem Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Ticketpreise zum Nennwert (BVB-Ticketportal)

Beim direkten Kauf über Borussia Dortmund richten sich die Festpreise nach der Stadionkategorie:

Stehplätze (Südtribüne / Gelbe Wand): 18,50 € (regulär) oder 11,00–12,00 € (ermäßigt / unter 18 Jahre)

Sitzplätze (Kategorie 6 bis Kategorie 1): 35,00 bis 85,00 €, je nach Lage und Block

Sonderkategorie / Premium-Sitzplätze: 95,00 €

Tickets für Jugendliche / Kinder: 10,00 bis 20,00 €, je nach Alterskategorie

2. Ticket-Zweitmärkte

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Reguläre Tickets (Weiterverkauf): Für einfache Sitz- oder Stehplätze ab etwa 75,00 bis über 180,00 €. Sitzplätze der mittleren Preiskategorie kosten im Schnitt zwischen 150,00 und 250,00 €.

VIP- / Hospitality-Pakete: Ab 400,00 bis über 700,00 € pro Person (einschließlich Premium-Sitzplatz, Lounge-Zugang, Speisen und Getränken).

Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga: Alles, was Ihr wissen müsst

Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt: Die Form

Borussia Dortmund geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Dabei erzielte der BVB 14 Tore und kassierte nur fünf Gegentreffer. Zuletzt gewann Dortmund in der Bundesliga mit 1:0 beim VfB Stuttgart. Im DFB-Pokal erzielte der BVB zudem fünf Tore gegen HEBC Hamburg, ohne eines zu kassieren. Drei Siege, kein Unentschieden und keine Niederlage in der Bundesliga bedeuten einen makellosen Start in die Ligasaison.

Eintracht Frankfurts letzte fünf Spiele verliefen wechselhafter: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage bei 19 erzielten und zwölf kassierten Toren. Zuletzt spielte Frankfurt in Freiburg 2:2. Der 3:1-Sieg in Mainz war die stärkste Ligaleistung in diesem Zeitraum. Die 1:4-Niederlage in Augsburg Anfang September gibt weiterhin Anlass zur Sorge.

Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete im Mai 2026 mit einem 3:2-Bundesliga-Sieg für Dortmund im Signal Iduna Park. In den letzten fünf Duellen hat Dortmund mit zwei Siegen gegenüber einem Frankfurter Sieg die Nase vorn. Hinzu kommen zwei Unentschieden. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt 22 Tore. Das unterstreicht, dass die Begegnungen der beiden Teams häufig offen und torreich sind.