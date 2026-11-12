Die Bolton Wanderers empfangen die Blackburn Rovers am Samstag, dem 5. Dezember 2026, an der Bramall Lane in Sheffield.

In den jüngsten Ligaduellen während der Championship-Saison 2018/19 behielten die Blackburn Rovers mit einem 1:0-Heimsieg und einem anschließenden 2:0-Erfolg im Ewood Park die Oberhand. Zuvor gab es zwischen beiden Teams denkwürdige torreiche Begegnungen, darunter ein deutlicher 4:0-Sieg für Bolton und ein 4:1-Erfolg für Blackburn in der Saison 2013/14.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Bolton Wanderers gegen Blackburn Rovers wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Bolton Wanderers gegen Blackburn Rovers in der Championship?

Das Championship-Spiel zwischen den Bolton Wanderers und den Blackburn Rovers wird im Toughsheet Community Stadium in Bolton angepfiffen.

England Championship - Spielwoche 19 5. Dez. 2026 - 07:30 Toughsheet Community Stadium

Wie kann man Tickets für Bolton Wanderers gegen Blackburn Rovers in der Championship kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen den Bolton Wanderers und den Blackburn Rovers gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Kanäle der Bolton Wanderers: Tickets können nach Einrichtung eines Fan-Kontos direkt über die offizielle Website oder die Ticketkasse des Vereins gekauft werden. Das ist besonders für Heimfans und beim freien Verkauf geeignet.

Tickets können nach Einrichtung eines Fan-Kontos direkt über die offizielle Website oder die Ticketkasse des Vereins gekauft werden. Das ist besonders für Heimfans und beim freien Verkauf geeignet. Offizielle Kanäle der Blackburn Rovers: Gästefans können die eigens für sie vorgesehenen Tickets direkt über das offizielle Ticketportal der Blackburn Rovers kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Bolton Wanderers gegen Blackburn Rovers in der Championship?

Hier finden Sie eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen den Bolton Wanderers und den Blackburn Rovers:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: In der Regel zwischen 22 und 36 £ .

In der Regel zwischen . Hospitality am Spieltag: Ab etwa 42 £.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Plätze im Unterrang: Ab 67 bis 71 £ .

Ab . Reguläre Wiederverkaufstickets und Plätze an der Längsseite: Im Durchschnitt zwischen 75 und 86 £.

Bolton Wanderers gegen Blackburn Rovers in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Bolton Wanderers und Blackburn Rovers

Die Bolton Wanderers gehen mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus ihren letzten fünf Championship-Spielen in diese Partie. Ihr jüngster Auftritt endete mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen Charlton Athletic. Zuvor hatten sie gegen Bristol City (2:3) und beim FC Middlesbrough deutlich mit 1:5 verloren. In diesen fünf Spielen erzielte Bolton fünf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Die Blackburn Rovers haben von ihren letzten fünf Championship-Spielen ebenfalls zwei gewonnen, aber drei verloren. Zuletzt unterlagen sie Stoke City mit 1:2, nachdem sie zuvor gegen Swansea City mit 0:4 verloren hatten. In diesem Zeitraum gelang Blackburn auch ein 2:0-Sieg gegen Wrexham. Insgesamt erzielte das Team in den fünf Partien sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Bolton Wanderers gegen Blackburn Rovers: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im Juli 2021 in einem Testspiel zur Saisonvorbereitung mit einem 2:2. Ihr letztes Pflichtspiel davor fand im April 2019 statt, als die Blackburn Rovers die Bolton Wanderers in der Championship mit 2:0 besiegten. Von den fünf aufgeführten direkten Duellen gewann Blackburn zwei und Bolton eines. Zwei Partien endeten unentschieden.