So bekommt Ihr Tickets für Bologna gegen Roma: Serie-A-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

Bologna empfängt Roma am Samstag, dem 5. Desember 2026, im Stadio Renato Dell'Ara in Bologna.

Das jüngste Duell der beiden in der Serie A fand am 25. April 2026 statt. Damals gewann Roma in Bologna dank Toren von Donyell Malen und Neil El Aynaoui auswärts mit 2:0. Zuvor waren die beiden Klubs im Frühjahr 2026 auch in einem dramatischen Achtelfinale der UEFA Europa League aufeinandergetroffen, das Bologna nach einem torreichen Rückspiel knapp mit insgesamt 5:4 für sich entschied.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Bologna gegen Roma wissen müssen, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und Preise.

Wann beginnt Bologna gegen Roma in der Serie A?

Bologna gegen Roma wird am Samstag, dem 5. Desember 2026, im Stadio Renato Dell'Ara in Bologna angepfiffen.

Italien Serie A - Spielwoche 14 4. Dez. 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Wie kann man Tickets für Bologna gegen Roma in der Serie A kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Bologna und Roma gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Websites beider Vereine (Bologna FC und AS Rom) gekauft werden. Das ist der zuverlässigste Weg, Plätze zum regulären Preis zu erhalten.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Ticketplattformen für den Weiterverkauf wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Bologna gegen Roma in der Serie A?

Die Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Bologna und Roma im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

Curva / Plätze hinter den Toren: 30–45 €

30–45 € Distinti / Seitentribünen: 55–90 €

55–90 € Tribuna / zentrale Haupttribüne: 110–180 € und mehr

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Ticketplattformen für den Weiterverkauf wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Curva / Oberränge: 40–85 €

40–85 € Distinti / seitliche Sitzplätze: 115–150 €

115–150 € Premium / VIP-Hospitality: 160–200 € und mehr

Bologna gegen Roma in der Serie A: Alles Wissenswerte

Bologna gegen Roma: Die Form

Bologna hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und nur gegen Inter verloren. Zuletzt gab es einen 2:1-Heimsieg gegen Monza. In diesem Zeitraum gelang Bologna zudem ein 4:2-Auswärtssieg bei der AC Mailand. Die Mannschaft von Palladino erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Roma hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Zuletzt siegte die Mannschaft mit 5:2 bei Udinese, zuvor hatte sie Cagliari mit 4:2 geschlagen. Das Team von Gasperini erzielte in den vergangenen fünf Partien 18 Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Dazu zählt auch ein 4:0-Sieg gegen Slovan Bratislava in der Champions League.

Bologna gegen Roma: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 25. April 2026 statt, als Roma in der Serie A im Stadio Renato Dell'Ara mit 2:0 gewann. Zuvor waren die Klubs im selben Monat zweimal in der Europa League aufeinandergetroffen. Bologna setzte sich nach einem 1:1 in Bologna und einer 3:4-Heimniederlage Romas insgesamt mit 3:4 durch. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Roma zweimal und Bologna zweimal, eine Partie endete unentschieden.