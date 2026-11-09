Bodø/Glimt empfängt LASK am Dienstag, 24. November 2026, im Aspmyra Stadion in Bodø.

Zwischen FK Bodø/Glimt und LASK ist bislang kein Pflichtspiel in einem offiziellen UEFA-Wettbewerb verzeichnet. Die bevorstehende Partie ist damit ihr erstes Aufeinandertreffen. Das historische Duell findet im Aspmyra Stadion statt, wo Bodø/Glimt in der Ligaphase der UEFA Champions League seinen Heimvorteil nutzen will.

Wann ist Anstoß bei Bodoe/Glimt gegen LASK in der Champions League?

Das Spiel zwischen Bodø/Glimt und LASK wird am Dienstag, 24. November 2026, im Aspmyra Stadion in Bodø angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 12:45 Aspmyra Stadion

Wie kann man Tickets für Bodoe/Glimt gegen LASK in der Champions League kaufen?

Für das Spiel zwischen Bodø/Glimt und LASK in der UEFA Champions League im Aspmyra Stadion gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Auf den offiziellen Websites von FK Bodø/Glimt und LASK finden sich Informationen zum direkten Ticketverkauf, zum Verkauf für Mitglieder und zur Verfügbarkeit im freien Verkauf. In der Regel verwalten die Vereine die ursprünglichen Kontingente für Heim- und Gästefans.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Bodoe/Glimt gegen LASK in der Champions League?

Für das Spiel zwischen Bodø/Glimt und LASK in der UEFA Champions League ist mit folgenden Ticketpreisen zu rechnen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Die Preise liegen üblicherweise bei etwa 40 € bis 150 € und hängen stark von der Kategorie und der Lage des Sitzplatzes ab.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Plätze an den Längsseiten: Ab etwa 260 € bis 340 €.

Ab etwa Premium-Plätze und VIP-Pakete: Je nach Nachfrage und genauer Verfügbarkeit kurz vor dem Spiel zwischen 450 € und über 1.400 €.

Bodoe/Glimt gegen LASK in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Bodoe/Glimt und LASK

Bodø/Glimt hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und eines verloren. Die jüngste Partie endete mit einer 3:4-Niederlage gegen Napoli in der Champions League, zuvor gab es in demselben Wettbewerb einen 1:0-Sieg gegen Borussia Dortmund. Hinzu kamen Siege gegen Hamarkameratene (2:0) und Kristiansund BK (3:1) in der Eliteserien sowie ein 6:2-Pokalsieg gegen Rana FK. In diesen fünf Spielen erzielte Glimt zwölf Tore und kassierte acht Gegentreffer.

LASK hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Einer der Siege war das 3:2 gegen Sporting CP in der Champions League im jüngsten Spiel. Davor standen eine 3:6-Niederlage gegen Liverpool und eine 0:2-Niederlage gegen Rapid Wien in der heimischen Liga. Ein 4:0-Sieg gegen Austria Lustenau und ein 2:1-Testspielsieg gegen First Vienna FC vervollständigen diese Serie. In den fünf Spielen erzielte LASK elf Tore und kassierte dreizehn Gegentreffer.

Bodoe/Glimt gegen LASK: Die bisherige Bilanz

In den verfügbaren Daten ist kein bisheriges Pflichtspiel zwischen Bodø/Glimt und LASK verzeichnet. Die Champions-League-Partie im Aspmyra Stadion ist damit das erste verzeichnete Aufeinandertreffen der beiden Vereine.