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So bekommt ihr Tickets für Bodoe/Glimt gegen Borussia Dortmund: Preise für die Champions League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Bodoe/Glimt trifft in der Champions League auf Borussia Dortmund. So könnt ihr euch Tickets sichern

Bodoe/Glimt trifft am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Aspmyra Stadion in Bodoe auf Borussia Dortmund.

Dieses Duell ist erst das zweite Pflichtspiel zwischen den beiden Teams, nachdem sie sich in der Champions-League-Saison 2025 ein Thriller-Duell geliefert hatten. Die hoch im Norden gelegene Spielstätte Aspmyra und ihr Kunstrasen stellen für die deutsche Gastmannschaft eine besondere Herausforderung dar.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Bodoe/Glimt gegen Borussia Dortmund wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Bodoe/Glimt gegen Borussia Dortmund in der Champions League?

Bodoe/Glimt gegen Borussia Dortmund wird am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Aspmyra Stadion in Bodoe angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 2
Aspmyra Stadion

Wie kann man Tickets für Bodoe/Glimt gegen Borussia Dortmund in der Champions League kaufen?

Um Tickets für FK Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund in der UEFA Champions League im Aspmyra Stadion zu kaufen, gibt es diese wichtigsten Kaufmöglichkeiten:

1. Offizieller Verkauf des Heimklubs (FK-Bodø/Glimt-Ticketportal)

  • Hauptquelle: FK Bodø/Glimt verkauft Spieltickets über die offizielle Klub-Website und die Ticketplattform TicketCo.
  • Vorrang für Dauerkarteninhaber: Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder erhalten das erste Vorverkaufsfenster, um zusätzliche Heimtickets für Europapokalspiele zu reservieren oder zu kaufen.
  • Freier Verkauf: Verbleibende Tickets für den allgemeinen Verkauf gehen einige Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf. Angesichts der kleinen Kapazität des Aspmyra Stadions von rund 8.200 Plätzen sind Tickets für hochkarätige Europapokalspiele im freien Verkauf schnell ausverkauft.

2. Gästefans / Auswärtsblock (Borussia-Dortmund-Portal)

  • Auswärtsfans: Wenn Sie Borussia Dortmund unterstützen, müssen Tickets für den Gästeblock direkt über das offizielle Fanportal oder das Ticketing-System für Vereinsmitglieder von Borussia Dortmund bezogen werden.

Wie viel kosten Tickets für Bodoe/Glimt gegen Borussia Dortmund in der Champions League?

Die Ticketpreise für FK Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund im Aspmyra Stadion variieren je nachdem, ob Sie Primärtickets zum Originalpreis oder Tickets auf dem Zweitmarkt kaufen:

1. Primärtickets zum Originalpreis: Reguläre Tickets für die Gruppen-/Ligaphase der UEFA Champions League, die direkt von FK Bodø/Glimt verkauft oder an Auswärtsfans vergeben werden, liegen für reguläre Erwachsenentickets im Allgemeinen bei etwa 30 bis 70 €.

2. Zweitmarkt & Weiterverkauf: Aufgrund der kleinen Kapazität des Aspmyra Stadions von rund 8.200 Plätzen und der hohen Nachfrage beginnen die aktuellen Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub bei etwa 360 bis 441 € pro Ticket, wobei Premiumplätze auf der Längsseite höhere Preise erzielen.

Bodoe/Glimt gegen Borussia Dortmund in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Bodoe/Glimt und Borussia Dortmund

Bodoe/Glimt hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage gab es zum Champions-League-Auftakt gegen Bayern München, als das Team mit 0:5 verlor. Zuletzt gab es in der Eliteserien einen 3:2-Sieg gegen Sandefjord. Vor der Niederlage gegen Bayern gewann Glimt auswärts mit 2:1 gegen Fredrikstad und besiegte Rosenborg zu Hause mit 4:2. In diesen fünf Spielen erzielte das Team 15 Tore und kassierte 11, wobei das Ergebnis gegen Bayern die Defensivstatistik deutlich verzerrt.

Borussia Dortmund hat die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen, dabei 13 Tore erzielt und nur zwei kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein souveräner 3:0-Bundesligasieg gegen Paderborn. Dortmund gewann außerdem zum Champions-League-Auftakt mit 3:2 gegen Villarreal und siegte in der Bundesliga auswärts mit 3:2 bei Hoffenheim, was die Fähigkeit der Mannschaft unterstreicht, auch in der Fremde Ergebnisse einzufahren.

BOD

BOD - Form

RBK
S4-2
FRE
S1-2
FCB
N5-0
SAN
S3-2
BRA
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BVB

BVB - Form

HAM
S0-5
TSG
S2-3
VIL
S3-2
SCP
S3-0
VFB
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
15/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Bodoe/Glimt gegen Borussia Dortmund: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Die beiden Klubs sind in der Champions League einmal aufeinandergetroffen und trennten sich im Dezember 2025 im Signal Iduna Park, als Borussia Dortmund Gastgeber war, 2:2. Dieses Ergebnis ist der einzige direkte Vergleich zwischen den beiden Teams, was bedeutet, dass dieses Spiel im Aspmyra Stadion erst das zweite Aufeinandertreffen auf diesem Niveau ist.

Head to Head

Bodö/GlimtUnentschiedenBorussia Dortmund
0
1
0
Champions League
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bodö/Glimt badge
Bodö/Glimt
BOD
2
END
2Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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