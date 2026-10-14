Boca Juniors empfängt Talleres de Córdoba am Freitag, dem 16. Oktober 2026, im berühmten Estadio Alberto J. Armando, das weithin als La Bombonera bekannt ist. Anstoß ist für 21:30 Uhr ART (Ortszeit) angesetzt.

Wann ist Anstoß bei Boca Juniors gegen Talleres in der Liga Profesional?

Wie kann man Tickets für Boca Juniors gegen Talleres kaufen?

Nur für Vereinsmitglieder ( SoySocio ): Boca Juniors bietet keine Tickets im freien Verkauf an. Offizielle Tickets werden ausschließlich über das SoySocio-Portal vergeben. Vorrang haben Socios Activos (für populares und plateas); verbleibende Tickets gehen an Socios Adherentes.

Tourpakete für den Spieltag: Nichtmitglieder und Touristen erhalten üblicherweise über lokale Reiseveranstalter wie LandingPadBA oder Tangol Zutritt. Deren Pakete umfassen den Stadionbesuch, Begleitung durch lokale Guides, Bewirtung vor dem Spiel und Transfers innerhalb des Stadtviertels.

Zweitmarkt: Ticketplattformen und Wiederverkaufsagenturen von Drittanbietern bieten Einzeltickets und Hospitality-Tickets zu höheren, nachfrageabhängigen Preisen an, sofern eine Zutrittsgarantie enthalten ist.

Tipps für den Spieltag und Hinweise zum Einlass

Lichtbildausweis mitnehmen: Nach dem argentinischen Sicherheitsprotokoll Tribuna Segura muss jeder Besucher einen amtlichen Ausweis mit sich führen, ausländische Besucher einen physischen Reisepass. Dieser ist an den Polizeikontrollen rund um das Stadion vorzuzeigen.

Vorsicht vor Straßenhändlern: Kaufen Sie am Spieltag keine Tickets oder Magnetkarten von Verkäufern (revendedores) vor dem Stadion. Gefälschte Zutrittskarten sind weit verbreitet und werden an den digitalen Drehkreuzen abgewiesen.

Frühzeitig anreisen: Die Straßen im Stadtteil La Boca sind schon Stunden vor dem Anstoß überfüllt. Planen Sie ein, den Sicherheitsbereich mindestens 90 Minuten vor dem Spielbeginn um 21:30 Uhr zu erreichen.

Regelung für Gästefans: Im argentinischen Vereinsfußball dürfen Gästefans keine Spiele besuchen. Für mitreisende Fans von Talleres gibt es kein offizielles Ticketkontingent.

Boca Juniors gegen Talleres in der Liga Profesional: Alles Wissenswerte

Boca Juniors gegen Talleres: Die Form

Boca Juniors hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt verlor Boca in der Copa Sudamericana mit 0:1 gegen Vasco da Gama. Das jüngste Spiel in der Liga Profesional endete 2:2 gegen Instituto. Zuvor gelangen Boca ein 3:0-Ligasieg gegen Union und ein 2:0-Auswärtssieg bei San Lorenzo. In diesen fünf Spielen erzielte Boca acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Talleres hat in den letzten fünf Spielen der Liga Profesional nur einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Zuletzt gab es ein 0:0 gegen Independiente. In diesem Zeitraum verlor Talleres zudem mit 1:3 gegen Instituto und mit 0:1 gegen Belgrano. Der einzige Sieg gelang mit 2:1 gegen Union. In diesen fünf Partien erzielte Talleres drei Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Boca Juniors gegen Talleres: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Liga Profesional im April 2026 endete mit einem 1:0-Auswärtssieg von Boca Juniors bei Talleres. In den letzten fünf Duellen hat Boca mit zwei Siegen gegenüber keinem Sieg für Talleres die bessere Bilanz; die übrigen drei Begegnungen endeten unentschieden. Die direkte Bilanz spiegelt Bocas grundsätzliche Überlegenheit in diesem Duell in den vergangenen Spielzeiten wider.