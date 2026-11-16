So bekommt Ihr Tickets für Blackburn Rovers gegen Norwich City: Championship-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Blackburn Rovers empfängt Norwich City am Dienstag, 8. Dezember 2026, im Ewood Park in Blackburn.

In den jüngsten direkten Duellen hatte Norwich City die Oberhand. Dazu zählen ein 2:0-Sieg an der Carrow Road und ein Sieg ohne Gegentor im Ewood Park bei früheren Begegnungen in der Championship. Blackburn Rovers will seine sieglose Serie gegen Norwich City beenden. Zuletzt gelang Blackburn Ende 2023 ein positives Ergebnis oder ein Sieg in einem Pflichtspiel gegen den Klub.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Blackburn Rovers gegen Norwich City wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Championship-Spiel Blackburn Rovers gegen Norwich City?

Blackburn Rovers gegen Norwich City findet am Dienstag, 8. Dezember 2026, im Ewood Park in Blackburn statt.

England Championship - Spielwoche 20 8. Dez. 2026 - 14:45 Ewood Park

Wie kauft Ihr Championship-Tickets für Blackburn Rovers gegen Norwich City?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Blackburn Rovers und Norwich City habt Ihr folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets könnt Ihr direkt über die offiziellen Ticketstellen und Vereinswebsites von Blackburn Rovers oder Norwich City kaufen. Das ist der wichtigste und sicherste Weg, um Plätze im Heim- oder Gästebereich zu bekommen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets bei den Vereinen vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Championship-Tickets für Blackburn Rovers gegen Norwich City?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Blackburn Rovers und Norwich City:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene: Die Preise reichen von 28 bis 35,50 Pfund.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 63 Pfund .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Plätze mit guter Sicht oder an der Längsseite: Die Preise liegen im Durchschnitt zwischen 73 und 95 Pfund oder mehr.

Blackburn Rovers gegen Norwich City in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Blackburn Rovers und Norwich City

Blackburn hat zwei seiner letzten fünf Championship-Spiele gewonnen und drei verloren. Dabei erzielte der Klub sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer. Zuletzt gewann Blackburn zu Hause mit 2:1 gegen West Ham United. Zuvor hatte es zwei Niederlagen in Folge gegen Stoke City (1:2) und Swansea City (0:4) gegeben. Besonders schmerzhaft war die Niederlage gegen Swansea, bei der Blackburn vier Gegentore kassierte und selbst nicht traf.

Norwich ist in starker Form und hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt gab es einen 5:0-Auswärtssieg bei Bristol City. Auf einen 4:0-Erfolg bei Derby County ließ Norwich damit eine weitere deutliche Leistung folgen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassierte Norwich City beim 0:1 in Portsmouth. In den fünf Spielen erzielte der Klub jedoch 15 Tore.

Blackburn Rovers gegen Norwich City: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt. Norwich City besiegte Blackburn Rovers damals in der Championship an der Carrow Road mit 2:0. Zuvor hatte Blackburn Norwich im August 2025 empfangen und im Ewood Park mit 0:2 verloren. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Norwich drei, die beiden anderen endeten jeweils 1:1. Blackburn hat keines der letzten fünf Aufeinandertreffen der Klubs gewonnen.