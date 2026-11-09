Zwei Größen des europäischen Fußballs treffen aufeinander, wenn Belgien Italien im König-Baudouin-Stadion in Brüssel zu einem wichtigen Duell in der UEFA Nations League empfängt. Begegnungen dieser beiden Schwergewichte des internationalen Fußballs bieten regelmäßig technische Klasse, taktische Spannung und dramatische Momente.

Da auf beiden Seiten mit großer Nachfrage zu rechnen ist, sollten Fans schnell handeln, wenn sie sich einen Platz im Stadion sichern wollen. GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel, zum Spielplan und zu den Ticketpreisen sowie direkte Links, über die ihr euch jetzt Tickets sichern könnt.

Wann ist Anpfiff bei Belgien gegen Italien in der UEFA Nations League A?

Belgien gegen Italien findet im König-Baudouin-Stadion in Brüssel statt. Die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Wo kann man Tickets für Belgien gegen Italien kaufen?

Offizielle Tickets für das Spiel werden über das Portal des Königlich Belgischen Fußballverbands und die offiziellen Ticketkanäle der UEFA verkauft. Der freie Verkauf beginnt in der Regel einige Wochen vor dem Anpfiff. Wegen der hohen Nachfrage in ganz Europa sind die verfügbaren Tickets jedoch oft schnell ausverkauft.

Sind die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft, bietet die Zweitmarkt-Plattform StubHub eine Möglichkeit, sich vor dem Anpfiff noch Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Belgien gegen Italien?

Auf den offiziellen Plattformen beginnen die Ticketpreise bei etwa 35 € für reguläre Plätze im Oberrang hinter den Toren. Für Plätze in den mittleren Bereichen entlang des Spielfelds fallen je nach Lage und Kategorie höhere Preise an.

Sind die regulären Ticketkontingente auf den offiziellen Plattformen ausverkauft, bietet die Zweitmarkt-Plattform StubHub eine weitere Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Die Preise beginnen dort bei etwa 42 €.

Belgien gegen Italien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Die Form von Belgien und Italien

Belgien geht in ordentlicher Form in die Partie und hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Bei der Weltmeisterschaft gelangen Siege gegen die USA, Senegal und Neuseeland, bevor im Viertelfinale die Niederlage gegen Spanien folgte. In der Gruppenphase spielte Belgien zudem 0:0 gegen den Iran. In diesen fünf Partien erzielte das Team sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer. Die Niederlage gegen Spanien war die einzige, und sie fiel mit einem Tor Unterschied aus.

Italiens jüngste Bilanz sieht anders aus. Mancini übernimmt eine Mannschaft, die von ihren letzten fünf Spielen zwei gewonnen und zwei verloren hat. Hinzu kommt ein Unentschieden. Die beiden Siege in Freundschaftsspielen gegen Griechenland und Luxemburg im Juni machten zuletzt etwas Mut. Die Niederlagen gegen Norwegen und Bosnien und Herzegowina früher im Qualifikationszyklus zeigen jedoch, warum ein Neuaufbau nötig ist. In diesen fünf Spielen erzielte Italien fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Belgien gegen Italien: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen entschied Italien für sich: Im November 2024 gewann die Mannschaft in der Nations League auswärts mit 1:0. Im Monat zuvor hatte das Hinspiel in Bologna 2:2 geendet. Auch diese Partie zeigte, wie ausgeglichen die Duelle der beiden Teams in den vergangenen Jahren waren. In den letzten fünf direkten Duellen in Nations League und Europameisterschaft hat Italien mit drei Siegen gegenüber einem belgischen Sieg die bessere Bilanz. Eine Begegnung endete unentschieden. In diesen fünf Spielen kassierte Italien nur vier Gegentore.