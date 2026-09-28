Belgien empfängt Türkiye am 2. Oktober 2026 im Stade Maurice Dufrasne in Lüttich zu einem packenden Gruppenspiel der UEFA Nations League. In diesem hochklassigen Duell treffen zwei dynamische europäische Teams aufeinander, die im Wettbewerb um wichtige Punkte kämpfen.

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Wann ist Anstoß bei Belgien gegen Turkiye in der UEFA Nations League A?

Belgien gegen Turkiye findet im Stade Maurice Dufrasne in Lüttich statt, die Anstoßzeit wird noch bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 2. Okt. 2026 - 14:45 Stade Maurice Dufrasne

Wo kann man Tickets für Belgien gegen Türkiye kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Royal Belgian Football Association (RBFA) gekauft werden, das als primärer Anbieter für Heimspiele fungiert. Das offizielle Portal ist Ihre erste Anlaufstelle, um sich Tickets zum Originalpreis während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen zu sichern.

Sollten die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sein, sind Sekundärplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Belgien gegen Türkiye?

Die Standardticketpreise auf der offiziellen RBFA-Website beginnen bei 35 € für den allgemeinen Eintritt, wobei die Kosten je nach Sitzbereich und Sicht im Stade Maurice Dufrasne variieren.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Sekundärmarkt derzeit bei 60 € pro Platz und schwanken je nach aktueller Verfügbarkeit und Nachfrage.

Belgien gegen Turkiye in der UEFA Nations League A: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Belgien gegen Turkiye

Belgien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft, zuvor gab es jedoch einen 4:1-Sieg gegen die USA und einen 3:2-Erfolg gegen Senegal. Das deutlichste Resultat in dieser Serie war ein 5:1-Sieg gegen Neuseeland. In diesen fünf Spielen erzielte Belgien 11 Tore und kassierte acht.

Turkiye hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden verzeichnet. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg gegen die USA bei der Weltmeisterschaft am 26. Juni, nach Niederlagen in der Gruppenphase gegen Australien und Paraguay. Frühere Siege gegen Venezuela und Nordmazedonien unterstrichen die Fähigkeit des Teams, vor dem Turnier Form aufzubauen. Turkiye erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben.

Belgien gegen Turkiye: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete 1:1, in einem EM-Qualifikationsspiel in Belgien am 3. Juni 2011. In den letzten fünf direkten Duellen ist die Bilanz ausgeglichen: Belgien gewann einmal, Turkiye gewann einmal und drei Partien endeten unentschieden. Diese fünf Begegnungen brachten zusammen 13 Tore hervor, darunter ein 3:3 in einem Freundschaftsspiel 2006 und ein 3:2-Sieg von Turkiye in einem Qualifikationsspiel 2010.



