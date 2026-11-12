Bayern München empfängt Paderborn am Freitag, 4. Dezember 2026, in der Allianz Arena in München.

Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im Februar 2020 in der Allianz Arena setzte sich Bayern in einer überraschend engen Partie nach hartem Kampf mit 3:2 durch. Paderborn hatte bislang große Schwierigkeiten, die Offensive der Münchner in Schach zu halten: In jedem Bundesliga-Duell kassierte der Klub mehrere Gegentore und wartet gegen Bayern noch auf seinen ersten Punkt in einem Pflichtspiel.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Bayern München gegen Paderborn wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Paderborn angepfiffen?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Paderborn findet am Freitag, 4. Dezember 2026, in der Allianz Arena in München statt.

Bundesliga - Spielwoche 12 4. Dez. 2026 - 14:30 Allianz Arena

Wie kann man Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Paderborn kaufen?

Für das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Paderborn gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Offizielle Website und Ticketshop des FC Bayern München: Der direkte Kauf über das offizielle Vereinsportal ist die erste und verlässlichste Option.

Der direkte Kauf über das offizielle Vereinsportal ist die erste und verlässlichste Option. Offizielles Ticketportal von Paderborn 07: Für Fans der Gastmannschaft werden Tickets aus dem Gästekontingent üblicherweise direkt über die offiziellen Verkaufskanäle des SC Paderborn vertrieben.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Paderborn?

Hier sind die voraussichtlichen Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Paderborn:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Stehplätze / Kategorie 5: 15 bis 40 €.

15 bis 40 €. Kategorie 1 bis Kategorie 4: 50 bis 80 €.

50 bis 80 €. VIP und Hospitality: 250 bis über 600 €.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Plätze / Oberrang: 70 bis 150 €.

70 bis 150 €. Unterrang / Spielfeldrand: 160 bis über 350 €.

160 bis über 350 €. VIP-Tickets und Premium-Tickets aus dem Weiterverkauf: 400 bis über 800 €.

Bayern München gegen Paderborn in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Bayern München und Paderborn

Bayern München geht mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie und ist in diesem Zeitraum ungeschlagen. Zuletzt gewann Bayern in der Champions League mit 2:0 gegen Atlético Madrid. Auch Freiburg wurde in dieser Phase in der Bundesliga mit 3:1 besiegt. In den fünf Spielen erzielte Bayern 15 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die einzigen Punktverluste waren ein 2:2 gegen Borussia Dortmund in der Liga und ein 2:2 gegen Arsenal in der Champions League.

Paderborn holte aus den letzten fünf Spielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Zuletzt gab es in der Bundesliga ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach. In diesem Zeitraum gewann Paderborn in der Liga außerdem mit 1:0 gegen den Hamburger SV. Im DFB-Pokal schied der Klub durch eine 0:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart aus. In den fünf Partien erzielte Paderborn drei Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Bayern München gegen Paderborn: Die letzten direkten Duelle

Die beiden Vereine trafen zuletzt im Februar 2020 aufeinander. Damals gewann Bayern München in der Bundesliga zu Hause mit 3:2. Die letzten fünf erfassten direkten Duelle hat Bayern allesamt gewonnen, dabei 22 Tore erzielt und nur vier Gegentreffer kassiert. Paderborn holte in keiner dieser Begegnungen einen Punkt gegen die Münchner.