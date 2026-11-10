Der FC Bayern München empfängt Hertha Berlin am Dienstag, 1. Desember 2026, in der Allianz Arena in München.

Die jüngsten Pflichtspielduelle der beiden Vereine fanden in der Saison 2022–23 in der Bundesliga statt. Dabei gewann Bayern in München mit 2:0. Da Hertha Berlin derzeit in der 2. Bundesliga spielt, sind Pflichtspiele zwischen den beiden Klubs in den vergangenen Jahren selten geworden.

GOAL erklärt euch alles, was ihr über Tickets für das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Hertha Berlin wissen müsst: wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und Hertha Berlin statt?

Der FC Bayern München trifft am Dienstag, 1. Desember 2026, in der Allianz Arena in München auf Hertha Berlin.

Wie kann man Tickets für das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und Hertha Berlin kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und Hertha Berlin gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Auf der offiziellen Website und im Ticketportal des FC Bayern München könnt ihr reguläre Eintrittskarten kaufen oder prüfen, wann der bevorzugte Verkauf für Mitglieder beginnt.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Ticket-Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende DFB-Pokalspiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent ausgeschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und Hertha Berlin?

Für das bevorstehende DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und Hertha Berlin gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Die Preise liegen je nach Platzkategorie, etwa Stehplatz oder Sitzplatz im Unter- beziehungsweise Oberrang, normalerweise bei ungefähr 15 bis 80 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Ticket-Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Regulärer Sitzplatz: Plätze im Oberrang kosten ab etwa 50 bis 100 Euro. Für zentrale Plätze in bester Lage oder besonders gefragte Spiele können die Preise deutlich höher liegen.

FC Bayern München gegen Hertha Berlin im DFB-Pokal: Alles Wissenswerte

Die Form des FC Bayern München und von Hertha Berlin

Der FC Bayern München hat in seinen vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und ein Unentschieden verbucht. Dabei erzielte Bayern 19 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt spielte der Klub in der Bundesliga 2:2 gegen Borussia Dortmund. Zuvor gewann Bayern in dieser Serie mit 6:1 gegen RB Leipzig und auswärts mit 3:1 gegen Freiburg. Auch das 2:2 gegen Arsenal in der Champions League verdeutlichte, dass Bayern trotz zahlreicher herausgespielter Chancen Punkte liegen ließ.

Hertha Berlin hat vier seiner vergangenen fünf Spiele in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Zuletzt siegte Hertha mit 3:0 in Kaiserslautern. Im Pokal gewann der Klub zudem mit 2:0 gegen SSV Jeddeloh und in der Liga mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld. Beim torlosen Unentschieden gegen Holstein Kiel ließ Hertha in dieser Serie die einzigen Punkte liegen.

FC Bayern München gegen Hertha Berlin: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell zwischen dem FC Bayern München und Hertha Berlin fand im April 2023 statt. Bayern gewann das Bundesligaspiel in der Allianz Arena mit 2:0. Von den letzten fünf verzeichneten direkten Duellen gewann Bayern vier und Hertha eines. Herthas einziger Sieg war ein 2:0 zu Hause im November 2022. Das Rückspiel dazu gewann Bayern im Januar 2022 in Berlin mit 3:2.