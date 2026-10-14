Der Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ist die prägende Rivalität des deutschen Fußballs. In der weltberühmten Allianz Arena in München treffen bei diesem Spitzenspiel zwei der erfolgreichsten Klubs Europas im Kampf um die nationale Vorherrschaft aufeinander. Die Fans dürfen sich auf Weltklasse-Fußball, hohe Intensität und eine unvergessliche Stadionatmosphäre freuen.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spieltermin, zu den Preisen und dazu, wie Sie heute Tickets kaufen können.

Wann ist Anstoß beim Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund?

Bundesliga - Spielwoche 8 31. Okt. 2026 - 13:30 Allianz Arena

Wo kann man Tickets für den Klassiker kaufen?

Offizielle Tickets für Heimspiele des FC Bayern München werden über die offizielle Ticketplattform des Vereins vertrieben. Wegen der hohen Zahl an Fanclub-Mitgliedern und der großen Nachfrage nach Dauerkarten sind die Kontingente für den freien Verkauf auf der offiziellen Website fast unmittelbar nach ihrer Freigabe ausverkauft.

Wenn Sie beim offiziellen Verkauf leer ausgehen, ist StubHubeine Anlaufstelle, falls die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für den Klassiker?

Die vom FC Bayern München festgelegten offiziellen Ticketpreise für reguläre Bundesliga-Heimspiele beginnen bei 15 Euro für Stehplätze und reichen bis zu 80 Euro für Sitzplätze der höchsten Kategorie.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise für einfache Sitzplätze bei etwa 120 Euro. Sie schwanken je nach Lage des Platzes und Nachfrage.

Bayern München gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Bayern München gegen Borussia Dortmund: Die Form

Bayern München hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und nur einmal unentschieden gespielt, gegen Schalke 04 in der Bundesliga. Zuletzt siegte Bayern mit 7:0 gegen Union Berlin. In diesem Zeitraum gelang zudem ein 5:0 gegen Bodø/Glimt in der Champions League. In den fünf Partien erzielte Bayern 13 Tore und kassierte in den beiden jüngsten Spielen keinen Gegentreffer.

Borussia Dortmund präsentiert sich in perfekter Form und hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen. Zuletzt siegte Dortmund mit 1:0 beim VfB Stuttgart. In dieser Serie gewann der BVB auch mit 3:2 gegen Villarreal in der Champions League. In den fünf Partien erzielte Dortmund 14 Tore und kassierte nur fünf Gegentreffer.

Bayern München gegen Borussia Dortmund: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 22. August 2026 im Supercup statt. Bayern München gewann gegen Borussia Dortmund mit 2:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Bayern drei, eines endete unentschieden und eines mit einem Dortmunder Sieg. Bayern erzielte in diesen fünf Begegnungen zehn Tore, Dortmund sieben.



