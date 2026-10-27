Wenn Bayern München und Borussia Dortmund im „Klassiker“ aufeinandertreffen, ist die Vorfreude in Deutschland und ganz Europa riesig. Gespielt wird entweder in der Allianz Arena oder im Signal Iduna Park, den beiden größten Stadien des Landes.

Dieses Duell solltet ihr nicht verpassen: Sichert euch noch heute Tickets für das nächste Aufeinandertreffen der beiden deutschen Topklubs.

Die Partie hat besonders an Bedeutung gewonnen, weil beide Vereine in jüngerer Zeit zu den erfolgreichsten Mannschaften der Bundesliga gehörten: Zusammen gewannen sie 16 der vergangenen 17 deutschen Meisterschaften. Sowohl Bayern als auch der BVB sind stark in diese Saison gestartet und belegen mit identischer Bilanz die ersten beiden Tabellenplätze: fünf Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage.

Wenn ihr noch nie in der legendären Allianz Arena in München wart oder unbedingt wieder dorthin möchtet, könnte das die perfekte Gelegenheit sein. GOAL liefert euch vor dem Klassiker alle wichtigen Ticketinformationen, darunter die Preise, die Verkaufsstellen und vieles mehr.

Wann findet das nächste Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund statt?

Bundesliga - Spielwoche 8 31. Okt. 2026 - 13:30 Allianz Arena

Wo kann man Tickets für den Klassiker kaufen?

Offizielle Tickets für Heimspiele des FC Bayern München werden über die offizielle Ticketplattform des Vereins vertrieben. Wegen der hohen Zahl an Fanclub-Mitgliedern und der großen Nachfrage nach Dauerkarten sind die für den freien Verkauf vorgesehenen Kontingente auf der offiziellen Website fast unmittelbar nach Verkaufsstart ausverkauft.

Wenn ihr im regulären Verkauf leer ausgeht, ist StubHubeine Option, sobald die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für den Klassiker?

Die offiziellen Ticketpreise des FC Bayern München für reguläre Bundesliga-Heimspiele beginnen bei 15 Euro für Stehplätze und reichen bis zu 80 Euro für Sitzplätze der höchsten Kategorie.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die günstigsten Angebote für reguläre Sitzplätze bei etwa 120 Euro. Die Preise schwanken je nach Lage des Sitzplatzes und Nachfrage.

Bayern München gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles, was ihr wissen müsst

Bayern München gegen Borussia Dortmund: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 22. August 2026 im deutschen Supercup aufeinander. Bayern München gewann mit 2:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen siegte Bayern dreimal, hinzu kamen ein Unentschieden und ein Sieg für Dortmund. Bayern erzielte in diesen fünf Begegnungen zehn Tore, Dortmund sieben.



