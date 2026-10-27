Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBayern München
Allianz Arena
team-logoBorussia Dortmund
Book Bayern Munich vs Borussia Dortmund Tickets
Unterstützt von

So bekommt Ihr Tickets für Bayern München gegen Borussia Dortmund: Ballon-d’Or-Gewinner Harry Kane live sehen, Bundesliga-Preise, Informationen zum Klassiker und mehr

SHOPPING
Tickets
Bundesliga
Bayern München
Borussia Dortmund
H. Kane

Bayern München trifft in der Bundesliga auf Borussia Dortmund. So sichert Ihr Euch Tickets.

Wenn Bayern München und Borussia Dortmund im „Klassiker“ aufeinandertreffen, ist die Vorfreude in Deutschland und ganz Europa riesig. Gespielt wird entweder in der Allianz Arena oder im Signal Iduna Park, den beiden größten Stadien des Landes.

Dieses Duell solltet ihr nicht verpassen: Sichert euch noch heute Tickets für das nächste Aufeinandertreffen der beiden deutschen Topklubs.

Die Partie hat besonders an Bedeutung gewonnen, weil beide Vereine in jüngerer Zeit zu den erfolgreichsten Mannschaften der Bundesliga gehörten: Zusammen gewannen sie 16 der vergangenen 17 deutschen Meisterschaften. Sowohl Bayern als auch der BVB sind stark in diese Saison gestartet und belegen mit identischer Bilanz die ersten beiden Tabellenplätze: fünf Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage.

Wenn ihr noch nie in der legendären Allianz Arena in München wart oder unbedingt wieder dorthin möchtet, könnte das die perfekte Gelegenheit sein. GOAL liefert euch vor dem Klassiker alle wichtigen Ticketinformationen, darunter die Preise, die Verkaufsstellen und vieles mehr.

Wann findet das nächste Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund statt?

crest
Bundesliga - Spielwoche 8
Allianz Arena

Wo kann man Tickets für den Klassiker kaufen?

Offizielle Tickets für Heimspiele des FC Bayern München werden über die offizielle Ticketplattform des Vereins vertrieben. Wegen der hohen Zahl an Fanclub-Mitgliedern und der großen Nachfrage nach Dauerkarten sind die für den freien Verkauf vorgesehenen Kontingente auf der offiziellen Website fast unmittelbar nach Verkaufsstart ausverkauft.

Wenn ihr im regulären Verkauf leer ausgeht, ist StubHubeine Option, sobald die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für den Klassiker?

Die offiziellen Ticketpreise des FC Bayern München für reguläre Bundesliga-Heimspiele beginnen bei 15 Euro für Stehplätze und reichen bis zu 80 Euro für Sitzplätze der höchsten Kategorie.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die günstigsten Angebote für reguläre Sitzplätze bei etwa 120 Euro. Die Preise schwanken je nach Lage des Sitzplatzes und Nachfrage.

Bayern München gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles, was ihr wissen müsst

Bayern München gegen Borussia Dortmund: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 22. August 2026 im deutschen Supercup aufeinander. Bayern München gewann mit 2:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen siegte Bayern dreimal, hinzu kamen ein Unentschieden und ein Sieg für Dortmund. Bayern erzielte in diesen fünf Begegnungen zehn Tore, Dortmund sieben.

Head to Head

Bayern MünchenUnentschiedenBorussia Dortmund
3
2
0
Deutschland Super Cup
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
END
10Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5
FCB

FCB - Form

FCA
U2-2
VIK
U3-3
RBL
S6-1
ARS
U2-2
SCF
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
16/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
BVB

BVB - Form

SVW
U2-2
BOD
N1-0
FCU
U0-0
SAB
S1-2
SGE
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
7520256+1917
S
S
U
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
S
U
U
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
7412169+713
N
N
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
N
S
S
S
U
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
S
N
S
N
S
6
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
S
U
U
S
U
7
Mainz 05Mainz 05M05
73131613+310
N
S
N
S
N
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
N
S
N
U
N
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
U
N
U
N
U
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
S
S
N
N
S
11
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
N
S
S
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
7223811-38
U
N
S
N
U
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
S
U
N
S
N
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
N
S
N
U
S
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
U
N
N
U
S
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
U
U
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg


HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen