Wenn der FC Bayern München und Borussia Dortmund im „Klassiker“ aufeinandertreffen, ist die Vorfreude in ganz Deutschland und Europa riesig. Gespielt wird entweder in der Allianz Arena oder im Signal Iduna Park, den beiden größten Stadien des Landes.

Dieses Spiel solltet ihr nicht verpassen: Sichert euch noch heute Tickets für das nächste Duell der deutschen Topklubs.

Das Duell hat in jüngerer Zeit besonders an Bedeutung gewonnen, weil beide zu den erfolgreichsten Bundesligisten zählen: Zusammen gewannen sie 16 der vergangenen 17 deutschen Meisterschaften. Auch in diese Saison sind Bayern und der BVB gut gestartet. Mit identischer Bilanz von fünf Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage belegen sie die ersten beiden Tabellenplätze.

Wenn ihr noch nie in der berühmten Allianz Arena in München wart oder unbedingt wieder dorthin möchtet, könnte das die perfekte Gelegenheit sein. GOAL liefert euch alle wichtigen Ticketinformationen vor dem Klassiker: was die Karten kosten, wo ihr sie kaufen könnt und vieles mehr.

Wann findet das nächste Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund statt?

Bundesliga - Spielwoche 8 31. Okt. 2026 - 13:30 Allianz Arena

Wo gibt es Tickets für den Klassiker?

Offizielle Tickets für Heimspiele des FC Bayern München werden über die offizielle Ticketplattform des Vereins vertrieben. Wegen der hohen Zahl an Fanclub-Mitgliedern und der großen Nachfrage nach Dauerkarten sind die für den freien Verkauf vorgesehenen Tickets auf der offiziellen Website meist unmittelbar nach Verkaufsstart ausverkauft.

Falls ihr im regulären Verkauf leer ausgeht, findet ihr bei StubHub eine Alternative, wenn auf der offiziellen Website keine Karten mehr angeboten werden.

Wie viel kosten Tickets für den Klassiker?

Die vom FC Bayern München festgelegten offiziellen Ticketpreise für reguläre Bundesliga-Heimspiele beginnen bei 15 € für Stehplätze und reichen bis 80 € für Sitzplätze der höchsten Kategorie.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise für reguläre Sitzplätze bei etwa 120 €. Je nach Platz und Nachfrage können sie schwanken.

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 22. August 2026 im deutschen Supercup aufeinander. Der FC Bayern München gewann mit 2:1. Von den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Bayern drei, eines endete unentschieden und eines entschied Dortmund für sich. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore, Dortmund sieben.