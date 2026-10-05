Bayern München trifft am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, in der Allianz Arena in München auf Arsenal.

Das jüngste Duell in Europa endete in der Ligaphase der Vorsaison mit einem 3:1-Sieg für Arsenal in London. Trotz dieser jüngsten Niederlage hat Bayern München im direkten historischen Vergleich insgesamt die Nase vorn, mit 8 Siegen aus 15 Duellen in europäischen Wettbewerben.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Bayern München gegen Arsenal wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Bayern München gegen Arsenal in der Champions League?

Bayern München trifft am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, in der UEFA Champions League in der Allianz Arena in München auf Arsenal.

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Allianz Arena

Wie kann man Tickets für Bayern München gegen Arsenal in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Bayern München gegen Arsenal-Spiel in der UEFA Champions League in der Allianz Arena zu kaufen, gibt es je nach Verfügbarkeit, Budget und Mitgliedsstatus einige zentrale Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle des FC Bayern

Ticket-Anfrageportal des FC Bayern: Offizielle reguläre Eintrittskarten werden über ein Anfrage-/Losverfahren auf der offiziellen Website von Bayern München vergeben. Anfragen sind frühzeitig möglich, und Tickets werden zugeteilt, sofern verfügbar.

Wie viel kosten Tickets für Bayern München gegen Arsenal in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Bayern München gegen Arsenal-Spiel in der UEFA Champions League in der Allianz Arena variieren erheblich, je nachdem, ob Sie Tickets zum Nennwert direkt vom FC Bayern kaufen oder über sekundäre Ticket-Marktplätze.

1. Offizielle Preise zum Nennwert

Der FC Bayern veröffentlicht für Heimspiele in der Champions League ein strukturiertes Preisraster. Rabatte gibt es für Vereinsmitglieder, typischerweise 2,50 € auf den Vollpreis, für Kinder unter 14 Jahren und für Senioren.

Kategorie 1 (Zentrale Haupttribüne): 130 € (Mitglieder: 127,50 €)

Kategorie 2 (Seitentribünen): 110 € (Mitglieder: 107,50 €)

Kategorie 3 (Ecken & äußere Blöcke): 90 € (Mitglieder: 87,50 €)

Kategorie 4 (Oberrang hinter den Toren): 60 € (Mitglieder: 57,50 €)

Kategorie 5 (Stehplätze Südkurve): 19 €

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Ticketpreise in den folgenden Bereichen, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage:

Startpreis / Einstiegsniveau: ca. 290 € bis 390 €

Durchschnittliche Standard-Sitzplätze: ca. 400 € bis 600 €

Top-/Zentrale Sitzplätze: 700 €+

Bayern München gegen Arsenal in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Bayern München gegen Arsenal

Bayern München reist in ausgezeichneter Form an und holte wettbewerbsübergreifend vier Siege und ein Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen. Der jüngste Auftritt brachte einen überzeugenden 7:0-Sieg gegen Union Berlin in der Bundesliga, zudem gewann Bayern in diesem Lauf auch mit 5:0 gegen Bodoe/Glimt in der Champions League. Die einzigen liegengelassenen Punkte gab es bei einem 0:0 gegen Schalke 04. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 17 Tore und kassierte bei seinen Siegen keines.

Die jüngste Form von Arsenal zeichnet ein komplizierteres Bild. Das Team von Arteta gewann drei seiner letzten fünf Spiele, doch das jüngste Match endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Brighton in der Premier League. Vor dieser Niederlage hatte Arsenal Sunderland in der Liga mit 0:2 besiegt und in der Champions League einen 1:0-Auswärtssieg beim SSC Neapel eingefahren, was zeigt, dass die Mannschaft auf europäischer Bühne bestehen kann.

Bayern München gegen Arsenal: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im November 2025 in der Champions League mit einem 3:1-Heimsieg für Arsenal, ein Ergebnis, das Artetas Kader trotz der schwierigen Umstände, unter denen er anreist, Selbstvertrauen geben wird. Davor holte Bayern im April 2024 einen 1:0-Heimsieg, ein Spiel, das Teil eines Duells über zwei Partien war, das zudem ein 2:2 im Emirates hervorbrachte. Der direkte Vergleich über die fünf erfassten Begegnungen war eng umkämpft, auch wenn frühere Duelle stark zugunsten des FC Bayern verliefen, darunter zwei Gesamtergebnisse von 5:1.