Bayer Leverkusen empfängt den SC Paderborn am Samstag, 21. November 2026, in der BayArena in Leverkusen.

Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden war ein packendes Duell in der zweiten Runde des DFB-Pokals am 29. Oktober 2025. Leverkusen kam dabei mit einem Schrecken davon und setzte sich nach Verlängerung knapp mit 4:2 gegen Paderborn durch. Vor diesem Pokalkrimi fanden die meisten früheren Begegnungen während Leverkusens Bundesliga-Spielzeiten gegen Paderborn statt. Dazu zählt ein torreiches 4:1 für Leverkusen im Januar 2020.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Bayer Leverkusen gegen den SC Paderborn wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Bundesliga-Spiel Bayer Leverkusen gegen Paderborn?

Bayer Leverkusen gegen den SC Paderborn findet am Samstag, 21. November 2026, in der BayArena in Leverkusen statt.

Bundesliga - Spielwoche 10 21. Nov. 2026 - 09:30 BayArena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Bayer Leverkusen gegen Paderborn kaufen?

Für ein Bundesliga-Heimspiel von Bayer Leverkusen gegen den SC Paderborn in der BayArena stehen üblicherweise folgende Möglichkeiten und Verkaufswege zur Verfügung:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte Kauf über das offizielle Online-Ticketportal von Bayer Leverkusen ist der sicherste und wichtigste Weg. Mitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten zuerst Zugang, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

Der direkte Kauf über das offizielle Online-Ticketportal von Bayer Leverkusen ist der sicherste und wichtigste Weg. Mitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten zuerst Zugang, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen. Gästebereich über Paderborn: Gästefans müssen ihre Tickets üblicherweise über die offizielle Ticketabteilung des SC Paderborn 07 beziehen. Sie verwaltet das für Gästefans vorgesehene Kontingent in der BayArena.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Bayer Leverkusen gegen Paderborn?

Hier finden Sie die geschätzten Ticketpreise in Euro für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Paderborn in der BayArena, aufgeschlüsselt nach offiziellen Vereinskanälen und dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatz- und Fan-Tickets (Kategorie 5): Für reguläre Stehplätze hinter den Toren liegt der offizielle Preis bei etwa 15 bis 20 Euro .

Für reguläre Stehplätze hinter den Toren liegt der offizielle Preis bei etwa . Reguläre Sitzplätze (Kategorien 3 & 4): Sitzplätze auf den oberen Rängen und in den Eckbereichen kosten in der Regel zwischen 40 und 50 Euro .

Sitzplätze auf den oberen Rängen und in den Eckbereichen kosten in der Regel zwischen . Premium-Sitzplätze (Kategorien 1 & 2): Für Plätze mit zentralem Blick entlang der Längsseiten des Spielfelds liegen die Preise üblicherweise zwischen 70 und 80 Euro .

Für Plätze mit zentralem Blick entlang der Längsseiten des Spielfelds liegen die Preise üblicherweise zwischen . Hospitality- und VIP-Pakete: Vom Verein direkt angebotene exklusive Spieltagserlebnisse beginnen üblicherweise bei etwa 250 Euro oder mehr pro Person.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf regulärer Tickets: Standardtickets für die oberen Ränge oder Plätze mit eingeschränkter Sicht beginnen je nach aktueller Nachfrage in der Regel bei etwa 42 bis 50 Euro .

Standardtickets für die oberen Ränge oder Plätze mit eingeschränkter Sicht beginnen je nach aktueller Nachfrage in der Regel bei etwa . Weiterverkauf von Sitzplätzen der mittleren Preisklasse: Blöcke mit besserer Sicht an den Seitenlinien kosten häufig zwischen 90 und 130 Euro .

Blöcke mit besserer Sicht an den Seitenlinien kosten häufig zwischen . Weiterverkauf von VIP- & Hospitality-Tickets: Hochwertige Hospitality-Angebote oder Plätze in Premium-Blöcken können je nach genauer Kategorie und Verfügbarkeit auf der Plattform zwischen 220 und über 350 Euro kosten.

Bayer Leverkusen gegen Paderborn in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Bayer Leverkusen und Paderborn

Bayer Leverkusen hat seine jüngsten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen und gehört damit vor dieser Partie zu den konstantesten Mannschaften der Liga. Im letzten Spiel gab es einen 2:1-Sieg in der Bundesliga gegen den SC Freiburg. Außerdem gewann Leverkusen in der Europa League auswärts bei Lech Poznan mit 4:0. Zuvor besiegte die Mannschaft Mainz 05 mit 4:3 und RB Leipzig mit 2:0 in der Bundesliga sowie NK Celje mit 2:0 im Europapokal. In diesen fünf Spielen erzielte Leverkusen zwölf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Paderborns Bilanz aus den jüngsten fünf Pflichtspielen umfasst zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das letzte Spiel bei Werder Bremen endete 2:2. Das stärkste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:1-Sieg in der Bundesliga gegen Hoffenheim. Auch eine 0:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart und eine 0:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund gehören zu dieser Serie. Paderborn erzielte in den fünf Spielen fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Bayer Leverkusen gegen Paderborn: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 29. Oktober 2025 im DFB-Pokal statt. Paderborn empfing Leverkusen und verlor mit 2:4. Davor besiegte Leverkusen Paderborn im Dezember 2023 im DFB-Pokal mit 3:1 und gewann im Januar 2020 auch ein Bundesliga-Spiel in Paderborn mit 4:1. Von den letzten fünf dokumentierten Duellen gewann Leverkusen vier, Paderborn eines: ein Testspiel im Juli 2023 mit 2:1.