Bayer Leverkusen empfängt den VfB Stuttgart am Samstag, 31. Oktober 2026, in der BayArena in Leverkusen.

Beim letzten Aufeinandertreffen in der Liga im Mai 2026 feierte Stuttgart auswärts in der MHP Arena einen überzeugenden 3:1-Sieg. Das unterstreicht, dass die Gäste in den jüngsten direkten Duellen die Oberhand hatten. Beide Mannschaften verfügen über durchschlagskräftige Offensivspieler und taktische Flexibilität. Damit ist die Begegnung ein wichtiger Gradmesser in der frühen bis mittleren Phase der Bundesligasaison 2026/27.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart?

Das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart beginnt am Samstag, 31. Oktober 2026, in der BayArena in Leverkusen.

Bundesliga - Spielwoche 8 31. Okt. 2026 - 10:30 BayArena

Wie kauft man Tickets für das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart?

Für das anstehende Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart in der BayArena gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen. Welche infrage kommt, hängt davon ab, ob Ihr offizielle Vereinskanäle oder Zweitmarkt-Plattformen bevorzugt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Auf den offiziellen Websites von Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart könnt Ihr Euch über den regulären Verkauf, den Vorverkauf für Mitglieder und offizielle Ticketbörsen informieren.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub . Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart?

Die Ticketpreise für das anstehende Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart in der BayArena unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze und Fan-Tickets: Für reguläre Stehplätze liegen die Preise üblicherweise zwischen 20 und 30 € .

Reguläre Sitzplätze (Kategorien 2 und 3): Je nach Rang und Lage des Blocks kosten sie in der Regel zwischen 35 und 60 € .

Premium-Sitzplätze (Kategorie 1): Für Plätze mit zentralem Blick von den Längsseiten des Spielfelds liegen die Preise üblicherweise zwischen 70 und 95 € .

Hospitality- und VIP-Pakete: Reguläre VIP-Angebote oder Angebote in exklusiven Clubbereichen beginnen bei etwa 250 bis über 300 € pro Person.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubpreislich nach der Nachfrage:

Günstigste Plätze und Oberrang: Die günstigsten Tickets auf Zweitmarkt-Plattformen kosten in der Regel ab etwa 40 bis 45 € .

Mittlere Preisklasse und Sitzplätze an den Längsseiten: Reguläre Plätze in Blöcken mit guter Sicht kosten üblicherweise zwischen 90 und 150 € .

Premium-Plätze und Kategorie 1 Silber: Für begehrte Plätze im Unterrang oder in zentral gelegenen Blöcken schwanken die Preise zwischen etwa 150 und 310 € .

VIP- und Hospitality-Angebote auf dem Zweitmarkt: Hochwertige Hospitality-Pakete können dort je nach Plattform und enthaltenen Leistungen zwischen 260 und über 500 € kosten.

Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart: Die Form

Leverkusen geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in diese Begegnung. Dabei erzielte die Mannschaft zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Zuletzt gewann Leverkusen in der Bundesliga mit 2:0 gegen RB Leipzig. In diesem Zeitraum gelang zudem ein 4:0-Sieg gegen Union Berlin. Der einzige Makel war eine 2:3-Niederlage gegen Elversberg, doch Leverkusen zeigte über die gesamte Phase hinweg konstant starke Offensivleistungen.

Stuttgarts letzte fünf Spiele ergeben ein wechselhafteres Bild: zwei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen bei zehn erzielten Toren und neun Gegentreffern. Zuletzt verlor Stuttgart in der Bundesliga mit 1:2 gegen Hoffenheim, nachdem die Mannschaft eine Woche zuvor Borussia Dortmund mit 0:1 unterlegen war. Ein 4:1-Sieg gegen den FC Köln und ein 3:1-Erfolg gegen Viking FK in der Champions League zählen zu den Lichtblicken. Eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Bayern München zu einem früheren Zeitpunkt dieser Serie zeigt allerdings, dass Stuttgart seine Inkonstanz bislang nicht ablegen konnte.

Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine am 9. Mai 2026 in der Bundesliga aufeinander. Stuttgart gewann das Heimspiel mit 3:1. Von den letzten fünf Duellen gewann Stuttgart drei und Leverkusen eines. Hinzu kam ein Unentschieden, ein 2:2 im Supercup im August 2024. Leverkusens einziger Sieg in dieser Serie war ein 1:0 zu Hause im Januar 2026. Stuttgart antwortete jedoch noch im selben Monat mit einem 4:1-Sieg in der BayArena. In den Duellen der beiden Mannschaften fielen viele Tore, und die jüngste Bilanz spricht klar für die Gäste.